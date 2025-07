Leclerc fait un constat amer au sujet de Ferrari malgré les évolutions

Charles Leclerc a réussi à arracher la troisième place en qualifications du Grand Prix de Belgique, derrière les deux pilotes McLaren F1 mais devant Max Verstappen, ce qu’il n’attendait pas avant la séance.

Le pensionnaire de Ferrari explique que les progrès ont été constants tout au long du week-end grâce à ces évolutions avec lesquelles la Scuderia continue d’apprendre à travailler, et auxquelles lui commence à s’habituer en matière de réglages et aussi de pilotage.

"Nous avons apporté des évolutions ce week-end qui fonctionnent depuis le début, mais nous avons dû procéder à quelques ajustements entre vendredi et samedi. Les choses évoluent dans la bonne direction, donc je suis très satisfait" a déclaré Leclerc après les qualifs.

"Je pense que c’était aussi un très bon tour. Je ne pense pas avoir laissé beaucoup de potentiel inexploité sur mon tour rapide, donc je suis également satisfait de cela. Cependant, ce n’est que la troisième place, donc nous verrons bien ce que nous pourrons faire en course."

Les évolutions apportent de la performance mais font forcément évoluer le comportement de la SF-25. Le Monégasque fait le point sur ce qui se passe dans l’équipe, au volant, mais aussi face à ses rivaux : "Un peu. Mais je pense que comme toujours, surtout pour notre équipe, tout est très médiatisé."

"Oui, c’est une amélioration et c’est un pas dans la bonne direction, mais nous parlons toujours de différences très minimes sur un tour complet. Donc, c’est un peu différent, et ça va dans la bonne direction. Encore une fois, c’est grâce au travail acharné de toute l’équipe à l’usine."

"Malheureusement pour nous, McLaren a également apporté quelques nouveautés ce week-end et semble avoir fait un petit pas dans la bonne direction. Il est donc très difficile de combler l’écart. Mais je pense que nous faisons du bon travail en tant qu’équipe et nous devons simplement continuer à travailler."

Leclerc attend encore des progrès grâce à l’évolution à venir, mais il s’inquiète en revanche de ne pas réussir à revenir sur McLaren : "Oui et non. Je pense que nous sommes définitivement sur la bonne voie, comme je le disais."

"Cependant, par rapport à McLaren, je pense que nous sommes probablement en moyenne trois ou quatre dixièmes derrière en qualifications. Nous allons faire un pas en avant. Je ne pense pas que nous allons gagner ces trois ou quatre dixièmes grâce à cette évolution."

"Mais cela nous aidera à nous rapprocher. Plus nous l’utiliserons, plus nous serons en mesure d’en tirer le maximum et plus nous aurons de potentiel à gagner. Mais non, je ne pense pas que cela suffise pour pouvoir rivaliser avec McLaren de manière constante à partir de maintenant."

Le circuit de Spa-Francorchamps offre un grip naturel élevé, et Leclerc a hâte de voir ce que vaudront les nouveautés sur un circuit moins propice à cela : "C’est un peu mieux. Je pense que c’est ce qui m’a aussi aidé un peu ce week-end à être un peu plus régulier."

"Les temps au tour en qualifications, vendredi lors des qualifications Sprint et samedi, ont été un peu plus faciles à réaliser. C’est normalement mon point fort, mais cette année, j’ai eu un peu plus de mal à tout bout à bout. Ce week-end semble être meilleur, mais nous devons le prouver sur plusieurs week-ends de course, car c’est aussi."

"L’adhérence ce week-end ici est incroyable. Il y a tellement d’adhérence, mais ce n’est pas seulement pour nous, je pense que c’est le cas pour tout le monde. En général, cela facilite les choses. Nous devrons donc le prouver sur un circuit un peu plus délicat."