Encore en Q3, Bortoleto salue ’une bonne performance et une bonne voiture’

Gabriel Bortoleto a signé le huitième temps des qualifications au Grand Prix d’Italie. Le pilote Sauber F1 signe ainsi sa quatrième entrée en Q3 lors des six dernières courses, une période durant laquelle il n’a plus été battu par son équipier le samedi.

Il faut en effet revenir au GP du Canada pour retrouver une qualification durant laquelle Nico Hülkenberg a devancé son jeune équipier, et ce dernier se félicite d’un samedi réussi dans le temple de la vitesse.

"Je suis heureux, encore en Q3, une bonne performance, une bonne voiture. C’est juste dommage que le dernier tour de Q3 n’ait pas été idéal, je n’ai même pas amélioré donc j’ai l’impression d’avoir laissé un peu sur la table, mais ce n’est pas une mauvaise position pour le départ de la course demain" a déclaré Bortoleto.

L’objectif pour lui sera désormais de retrouver les points après les avoir manqués la semaine dernière : "Demain peut être une bonne journée, la voiture est performante et je pense qu’on pourra avoir un bon rythme."

Nico Hülkenberg a signé le 12e temps des qualifications et regrette un mauvais premier tour de Q2 qui l’a empêché d’aller aussi vite qu’il le voulait : "Ce n’était pas assez bon de mon côté, j’ai totalement raté le premier run en Q2 et je n’avais pas de chrono, enfin un très lent, pas un chrono qui permette quoi que ce soit."

"Ce n’était pas bon malheureusement, ça ne laisse qu’une tentative, c’était un bon tour mais je devais laisser de la marge pour avoir un chrono compétitif, je ne pouvais pas autant prendre de risques que si j’avais fait un bon premier tour. Je suis un peu déçu et frustré mais la voiture est rapide et on est compétitifs."

Deux positions derrière la zone des points au départ, l’Allemand ne perd pas espoir d’un bon résultat : "Je le pense, je pense que tout reste à jouer, c’est plus serré que jamais mais je me sentais fort et confiant dans la voiture, donc on devrait avoir une chance demain."