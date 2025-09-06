’C’était n’importe quoi’ : Hadjar s’en prend à ’l’agaçant’ Sainz après les qualifs

Isack Hadjar a subi une première élimination en Q1 en carrière après avoir terminé 16e des qualifications du Grand Prix d’Italie à Monza. Le pilote Racing Bulls révèle avoir été gêné par Carlos Sainz pendant un tour complet.

En effet, l’Espagnol s’est battu pour garder la place en piste pendant le tour de préparation du Français, pour finalement le laisser passer dans son tour rapide, et il accuse la Williams de lui avoir fait perdre son temps et son tour.

"Je ne sais pas ce que faisait Carlos, il m’a rendu fou pendant tout mon tour de préparation et au final, me laisser passer dans mon tour. Il n’a pas su bien me laisser passer, bref c’était n’importe quoi" s’est agacé à Canal+ le Français, qui a précisé dans la zone média ce qu’a fait l’Espagnol. "Il a été super agaçant pendant mon tour de sortie, il n’attaquait pas."

Je ne sais pas pourquoi il se battait pour la position en piste, et il m’a finalement laissé passer dans mon tour rapide, j’ai donc compromis mon tour de sortie pour rien. Après je fais une erreur dans mon tour et c’est ça qui me coûte le passage facile en Q2. Mais on s’en moque un peu puisqu’on partira derniers demain, donc ce n’est pas grave."

Ayant changé de moteur, il était en effet assuré de partir en fond de grille, mais il espérait faire mieux dans la séance qualificative. Il explique pourquoi la décision de changer son moteur a été prise : "On a des problèmes depuis le début du week-end, on préfère se débarrasser des problèmes maintenant."

Interrogé sur la possibilité de faire mieux s’il n’avait pas été pénalisé, il reconnait que son approche était peut-être biaisée : "C’est difficile à dire. Je pense que l’approche aurait été différente si je savais que je ne partais pas à la dernière place demain."

Liam Lawson est agacé car il a fait une erreur et a vu son chrono annulé. Le Néo-Zélandais sera en dernière ligne aux côtés de son équipier et explique sa déception : "Oui, je suis sorti, il y avait une voiture devant moi, j’ai eu un peu de sous-virage et je suis sorti."

"C’est dommage, la voiture était très rapide ce week-end, on a eu quelques problèmes qu’on a essayé de régler, et on avait réussi pour la qualification. C’est dommage d’être éliminé pour quelque chose de si bête."

Lawson reconnait qu’il ne sera pas facile de marquer des points : "Je vais essayer mais ce ne sera pas simple. On peut dépasser ici mais ce n’est pas évident, surtout avec les écarts serrés, donc je vais essayer de faire de mon mieux."