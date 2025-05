Briatore se contredit : Colapinto n’a pas 5 courses pour prouver sa valeur

Flavio Briatore a contredit le propre communiqué de presse de son équipe où il affirmait donner 5 courses à Franco Colapinto pour faire ses preuves avant une nouvelle évaluation avant Silverstone.

Au micro de Canal+ comme de Sky, l’Italien qui a pris la direction complète de l’équipe suite à la démission d’Oliver Oakes, affirme que Colapinto pourrait avoir "4 courses, comme 28 ou 32" !

"Je dois dire que j’attendais aussi plus de Jack Doohan ; il a peut-être besoin d’une pause. Franco courra autant que nécessaire. J’ai lu quelque part qu’il disputerait cinq courses, mais non, il n’y a pas de limite fixe à ses courses. Il doit être rapide, éviter les accidents et marquer des points. Je ne lui demande que ces trois choses, pas dix. S’il les fait bien, il pilotera pour toujours."

Quant au départ d’Oliver Oakes, Briatore maintient qu’il s’agit bien "d’une démission qui est intervenue après Miami en raison d’un problème personnel, et quand c’est arrivé, je ne m’y attendais pas non plus."

"C’est une équipe unie. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles je me serais disputé avec Oliver, mais ce n’est pas vrai ; nous entretenons d’excellentes relations."

Que va-t-il se passer ? Dave Greenwood est considéré par la FIA comme le responsable d’équipe puisque Briatore n’a pas de licence en F1...

"Rien ne change ; l’organigramme a légèrement évolué, mais tout le reste reste inchangé."

"En ce qui concerne le rôle de directeur d’équipe, je dois évaluer la situation… Pour l’instant, je prends les choses en main, mais j’y suis habitué, ce n’est pas mon premier jour d’école."