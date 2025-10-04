Éliminés en Q2, les pilotes Williams F1 vont être disqualifiés

La séance qualificative va de mal en pis pour Williams F1, après une double élimination en Q2 qui constituait déjà une déception. En effet, l’équipe est sous la menace d’une double disqualification pour infraction technique.

Avant que ce problème n’apparaisse, Alex Albon était déjà frustré de ne pas avoir pu passer en Q3, alors qu’il pensait avoir le rythme pour y parvenir après les essais libres, s’étonnant de performances pures décevantes après sa 12e place.

"Je suis sûr que si on combine le tour de Carlos et le mien, il y a de quoi aller en Q3. Je suis un peu surpris, je pensais que la Q3 était jouable aujourd’hui, mais on a régressé en qualifications. Ce qui est bizarre, car on n’a aucune limitation au niveau des pneus, c’est purement le rythme" a déclaré Albon.

Interrogé sur ses espoirs, sans imaginer qu’il serait certainement renvoyé en fond de grille, il se montrait prudent : "On verra, il y a une vitesse à 80 km/h dans les stands, deux arrêts peuvent s’envisager, la dégradation était faible hier, j’espère quand même deux arrêts, mais mon plus grand espoir est la pluie !"

Treizième, Carlos Sainz était lui aussi frustré par cette chute soudaine dans la hiérarchie : "C’est très agaçant car on jouait le top 6 ou le top 8 tout le week-end, on était dans le rythme et solides. Mais pendant mes trois tours de qualification, je me suis battu avec le train arrière."

"On a fait des changements de réglages qui n’étaient peut-être pas positifs, on a connu des difficultés et on a perdu deux dixièmes de rythme relativement par rapport aux EL3 et ça nous a fait passer de top 6 ou top 8 à 13e."

"C’était difficile aujourd’hui, la ligne entre bon équilibre et mauvais équilibre est faible. Mais on a une des voitures les plus rapides dans le peloton donc on verra ce qu’on peut faire."

Malheureusement, les deux FW47 ont été notées comme étant en infraction technique par le délégué de la FIA, Jo Bauer. En effet, l’ouverture du DRS était supérieure aux 85 mm normalement réglementaires sur la partie extérieure de l’aileron.