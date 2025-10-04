Hadjar est frustré de ne pas avoir ’réussi un bon tour’ en qualifications

Isack Hadjar s’est qualifié huitième du Grand Prix de Singapour, de nouveau en tant que premier pilote hors des top teams sur un circuit qu’il ne connaissait pas et qui est réputé pour être l’un des plus difficiles de la saison.

Le pilote Racing Bulls était pourtant très frustré après une erreur dans son dernier tour alors qu’il pensait être en progression. S’il est conscient que le résultat brut est positif, il est convaincu qu’il avait mieux à faire en réussissant un tour propre.

"Je n’ai pas fini le tour, j’étais sur un très bon premier secteur. J’avais galéré toute la qualification avec la voiture, je n’étais pas à l’aise mais on a trouvé quelque chose sur la fin, et j’ai voulu trop en faire, voila" regrette le Français au micro de Canal+.

"On a bien bossé tout le week-end, on était vraiment en maîtrise et je suis content sur cet aspect. Mais de mon côté, je n’ai pas réussi à faire un bon tour en qualification et je suis déçu, car j’aurais aimé voir où j’aurais été avec un gros tour. Je suis à trois dixièmes de la troisième place donc c’est décevant."

Hadjar reste quelque peu sceptique sur ses chances en course : "On va être plus rapides que les voitures derrière nous et plus lents que celles devant ! Et ça me saoule, je pars du côté sale donc ça va être une course difficile, surtout qu’il est difficile de doubler."

Liam Lawson n’a pas franchi la Q2 avec un 14e temps final, après un week-end marqué par deux accidents l’ayant empêché de rouler autant qu’il en avait besoin : "Honnêtement, c’est de ma faute aujourd’hui qu’on finisse là."

"Manquer des essais avec deux accidents n’est pas idéal, je me suis compliqué les choses. En qualifications, ça semblait aller mais avec le dernier train de pneus, je n’ai pas réussi à les mettre en fonctionnement. Et si j’avais roulé davantage, j’aurais peut-être mieux compris pourquoi."

S’il pense que sa voiture a le rythme pour jouer un top 10, le Néo-Zélandais est prudent quant à ses chances : "Je le pense, la voiture est rapide. Mais je ne sais pas si nous arriverons à remonter et marquer des points, ça sera difficile de dépasser."