Ecclestone était ’très en colère’ quand la F1 a perdu ces 2 Grands Prix

L’ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, s’est dit « très en colère » du retrait de la Corée du Sud et de l’Inde du calendrier après 2013.

Sous la direction d’Ecclestone, la F1 s’est développée vers de nouvelles destinations à travers le monde, notamment en Asie, afin d’accroître ses revenus et son audience.

Cette expansion a vu la F1 faire ses débuts en Corée du Sud en 2010 sur le nouveau Circuit international de Corée à Yeongam, avant d’ajouter une autre course en Inde sur le Circuit international de Buddh, près de Delhi, l’année suivante.

Cependant, le Grand Prix de Corée n’a pas su captiver le public, principalement en raison de l’éloignement de Yeongam, et a été retiré du calendrier après quatre éditions.

Le Grand Prix d’Inde a connu un sort similaire, avec une fréquentation en baisse chaque année après une foule impressionnante - à l’époque - de 95 000 spectateurs en 2011.

Des problèmes fiscaux et bureaucratiques, combinés aux difficultés financières du propriétaire et promoteur du circuit, Jaypee Group, ont scellé son sort, privant la F1 de son Grand Prix dans ce qui était alors le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Ecclestone a dirigé la F1 pendant plus de trente ans et a vu de nombreuses courses se succéder, mais il a déclaré que le retrait de l’Inde et de la Corée du Sud du calendrier lui avait causé le plus de tort.

"La Corée du Sud et l’Inde !" répond-il lorsqu’on lui demande son pire échec avec les promoteurs sous sa direction.

"J’étais extrêmement déçu après avoir perdu ces courses. Très en colère même."

"Encore une fois, il y avait toujours des considérations politiques en arrière-plan. Avec l’Inde, c’était très simple. Les gens là-bas ont fait un travail incroyable, vraiment."

"Mais le paiement n’a pas été effectué correctement, et nous ne savions pas vraiment pourquoi. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un problème avec le système fiscal indien. C’est pourquoi nous n’avons pas pu continuer, même si c’était un très bon circuit."

Ecclestone a perdu le contrôle de la F1 lorsque Liberty Media a racheté la série à son ancien propriétaire, CVC Capital, en 2017. Il avait initialement été nommé président émérite de la F1 à un poste non exécutif, mais n’a plus de lien officiel avec Liberty depuis 2020.

Depuis, il est resté largement dans l’ombre, bien qu’il ait participé aux Grands Prix d’Autriche et de Hongrie cette année.

Interrogé sur la course du calendrier actuel à laquelle il tient le plus, il a choisi le Grand Prix du Canada à Montréal comme sa préférée.

"Sans aucun doute pas Silverstone, absolument pas ! Si on me demandait à quelle course je souhaite vraiment aller, je dirais probablement le Grand Prix du Canada. C’est un très bon circuit et Montréal est une ville très agréable. Bakou est une autre ville formidable à visiter."