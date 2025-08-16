Sainz admet que le frein moteur de Mercedes et de Ferrari n’ont ’rien à voir’

Carlos Sainz a révélé et admis que la Williams offrait des sensations "complètement différentes" en raison de la différence de frein moteur par rapport à la Ferrari.

L’Espagnol a expliqué avoir dû adapter son style de pilotage au changement de motoriste.

Passer du moteur Ferrari au moteur Mercedes utilisé par Williams a représenté des défis uniques, et pas seulement pour Sainz.

Lewis Hamilton, qui a fait le changement inverse plus tôt cette saison en rejoignant Ferrari, a également évoqué les difficultés d’adaptation qu’il a rencontrées. Hamilton a expliqué que la SF-25 exige un frein moteur important pour faire tourner la voiture, une caractéristique inhabituelle pour lui après 12 ans de pilotage chez Mercedes F1.

Sainz a expliqué en détail pourquoi le changement de motoriste pose un tel problème aux pilotes de F1.

"Le frein moteur ? Puis-je vous le dessiner et vous l’expliquer sur un ordinateur ? Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails, mais c’est complètement différent. Cela n’a rien à voir"

"L’utilisation des rapports, le rétrogradage et la transition entre le freinage et le frein moteur sont différents chez Mercedes. Il faut absolument adapter son style de pilotage."

"Pour moi, c’est un facteur important de la performance, même si j’ai pris mon temps pour m’adapter à l’équipe et à la voiture… Je ne pense pas avoir mis trop de temps à m’adapter à la voiture, je pense avoir été assez rapide d’emblée."

Ce qui explique que Sainz a peiné au début face à Albon, "c’est qu’il faut être très rapide de nos jours, pas juste assez rapide."

"Obtenir des résultats et mettre toutes les pièces du puzzle en place a été un défi depuis le début de l’année. Après 14 courses, on ne semble plus progresser dans la mise en place des choses, il y a toujours un couac ici ou là, mais ça viendra à un moment donné."

"En attendant, je vais faire profil bas et je suis quasiment sûr que le week-end parfait est proche."