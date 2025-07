Drugovich aimerait être titulaire en F1 et vise un baquet précis

Réserviste d’Aston Martin F1 depuis plusieurs années, Felipe Drugovich aimerait avoir une chance d’être titulaire en Formule 1. Il explique que c’est sa recherche en priorité, et que lui et son management ont commencé à entreprendre des démarches.

"Il est difficile de le savoir, pour être honnête. Je veux dire qu’à ce stade, nous essayons évidemment de voir quelles sont les opportunités pour l’année prochaine" a déclaré Drugovich. "J’ai besoin d’avoir quelque chose d’autre qui me permettrait de courir toute l’année."

"Quelque chose sur lequel je pourrais vraiment me concentrer et ne pas me contenter de chercher des opportunités ici et là pour des courses de remplacement. C’est donc quelque chose que je recherche."

Le Brésilien n’exclut pas de candidater du côté de Cadillac, puisque deux places supplémentaires vont arriver sur la grille : "Oui, c’est une option. Mais en même temps, encore une fois, c’est très difficile car ils discutent avec beaucoup, beaucoup de pilotes."

"Et oui, j’aimerais évidemment être là, et j’aimerais être là à courir, c’est mon rêve, et j’essaie d’y être. Mais en même temps, il y a aussi des courses en dehors de la F1. Il y a une vie en dehors de la F1, alors nous devons attendre et voir un peu."