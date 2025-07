Red Bull Racing va-t-elle revoir sa stratégie pour son second pilote ?

Red Bull se dirige vers une nouvelle ère suite au départ de Christian Horner, que Max Verstappen décide de rester ou non.

L’équipe autrichienne a été adepte d’une stratégie favorisant totalement le Néerlandais, son pilote n°1, comme l’avait admis Horner auprès de Sergio Perez.

"Si Red Bull pouvait faire courir une seule voiture, c’est ce que nous ferions," avait dit le Britannique au Mexicain au moment de son embauche.

Avec les changements opérés, la nouvelle direction assurée par Laurent Mekies (largement épaulé par le Dr Marko, qui a repris du pouvoir), pourrait enfin sortir de cette stratégie qui faisait du 2e pilote une pièce rapportée.

Depuis le départ de Daniel Ricciardo fin 2018, aucun des coéquipiers de Verstappen n’a pu l’égaler. Cela témoigne certes de son incroyable talent, mais aussi de la façon dont la monoplace Red Bull a évolué.

Les équipes ne conçoivent pas de voitures pour des pilotes spécifiques. Mais une fois qu’elles ont produit ce qu’elles estiment être la voiture la plus rapide possible, elles la développent en se basant sur les données et les retours des pilotes.

Verstappen aime les voitures avec une très bonne adhérence en entrée de virages, acceptant volontiers en contrepartie une légère instabilité arrière qui en découle souvent, car il sait la contrôler. Ses coéquipiers, dépourvus de ses talents, doivent s’en accommoder. Même si les réglages peuvent assouplir cela, ils finissent donc par sombrer dans une spirale infernale car Verstappen continue toujours à pousser dans la même direction.

Pour Red Bull, cela ne posait pas de problème tant que la monoplace était compétitive. Cela pourrait signifier qu’ils perdraient le championnat constructeurs, selon leur avance sur leurs rivaux, mais ils remporteraient le championnat pilotes grâce aux capacités de Verstappen.

Or, ils ont maintenant une voiture avec laquelle Verstappen peine à gagner, ce qu’il n’apprécie pas, et que ses coéquipiers ne peuvent toujours pas piloter.

Écouter les échanges radio de Verstappen avec l’équipe permet de comprendre le problème. Tantôt il se plaint de survirage, tantôt de sous-virage. Cela suggère une voiture dont l’aérodynamique manque de régularité et de prévisibilité. Comme il l’a souvent dit, il est difficile d’amener la voiture « dans la fenêtre », où un bon équilibre assure une performance optimale des pneus.

Il ne sert à rien d’avoir un appui maximal important si l’aérodynamique n’est pas stable, ce qui fait que le pilote manque de confiance pour pousser la voiture à ses limites.

Cette année, Yuki Tsunoda n’est souvent pas plus rapide que les pilotes de la deuxième écurie de Red Bull, Racing Bulls, dont il a été promu !

Cela ne signifie pas que la Red Bull n’est pas une voiture plus rapide que la Racing Bulls. Cela signifie que ses limites ne sont accessibles qu’à un pilote du niveau de Verstappen, ou proche de celui-ci, qui aime ce style de pilotage. Ce qui n’est pas le cas de Tsunoda.

Ce manque de compétitivité globale de l’équipe a certainement été l’un des ingrédients qui ont joué pour le départ de Horner.

L’arrivée d’un nouveau directeur d’écurie, avec une nouvelle vision, est l’occasion pour Red Bull de repenser sa philosophie de conception. Et aussi sa vision du niveau du second pilote dont elle a besoin. Qu’elle réussisse à garder ou non Max Verstappen...