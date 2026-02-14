Lindblad a la ’chance’ de vivre une pré-saison de F1 plus longue

Arvid Lindblad s’est félicité de sa première semaine de roulage à Bahreïn, qui s’est terminée jeudi sur le circuit de Sakhir. Le pilote Racing Bulls a pu continuer à comprendre les nouvelles F1, mais aussi s’adapter à son équipe et à une réglementation délicate.

Le jeune débutant, qui sera le seul dans cette situation là, est satisfait de pouvoir profiter d’une quantité importante de roulage, grâce à ce changement de réglementation.

"J’ai rêvé toute ma vie d’être en Formule 1, donc c’est génial de commencer. J’ai la chance d’avoir davantage de tests que les débutants en ont eu les années précédentes, et je veux en profiter pour mieux comprendre la voiture et le moteur avant le début de saison" a déclaré Lindblad.

"Je suis de plus en plus à l’aise, j’apprends les outils qui nous permettent d’avoir de l’influence. On contrôle beaucoup de choses, encore plus cette année avec le moteur, et je veux comprendre et en tirer le maximum. Et j’espère pouvoir pousser dans les détails lors du prochain test."

Le Britannique a expliqué en quoi les nouvelles voitures demandent des exigences complexes aux pilotes, ainsi qu’aux équipes pour optimiser la gestion de l’énergie et de différents modes.

"C’est quelque chose de nouveau, très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Nous essayons tous de trouver notre propre façon de tirer le meilleur parti de ce package. Nous essayons donc tous d’être innovants et créatifs dans ce domaine."

"Mais évidemment, lorsque vous faites cela, vous regardez ce que font les autres et vous voyez ce que vous pouvez apprendre d’eux. Dans notre cas particulier, nous avons le même moteur que Red Bull, donc voir ce qui fonctionne bien pour eux est encore plus utile pour nous."

Est-il aussi pessimiste que Max Verstappen dans le clan Red Bull sur la joie procurée par le pilotage de ces F1 très hybridées ?

"Honnêtement, je n’y pense pas vraiment, car c’est quelque chose que je ne peux pas contrôler, c’est comme ça. Je me concentre surtout sur mon travail avec l’équipe, j’essaie de comprendre le système, l’unité de puissance, et j’en tire le meilleur parti."

"En réalité, je trouve que c’est un nouveau défi passionnant. Nous avons plus d’armes pour attaquer ou défendre en piste et très vite je pense que cela deviendra naturel pour tout le monde. Et on verra si ce sera fun ou pas une fois que tout le monde aura ce nouvel instinct de pilotage."