Doohan espère être rapide ’dès la sortie du garage’ à Miami

Jack Doohan a tenu à anticiper son arrivée à Miami pour être prêt au moment où le week-end de compétition débuterait. Le pilote Alpine F1 s’est reposé et s’est acclimaté au fuseau horaire et au climat de la Floride.

"C’est très bien, je suis arrivé mardi en milieu d’après-midi, il m’a fallu un peu de temps pour sortir de l’aéroport, mais une fois que j’étais dehors, c’était bien. J’ai pris un peu de temps au calme avec des amis et je suis prêt à me lancer dans l’action" a déclaré Doohan.

L’Australien pense qu’il peut rapidement être dans le rythme, ce qui sera indispensable avec le format Sprint du Grand Prix de Miami. Selon lui, il faudra ensuite continuer à préparer les qualifs et la course au fil du Sprint et de son Shootout.

"Je suis optimiste à propos de ce week-end, j’apprécie le format de Sprint, j’espère sortir du garage en étant déjà fort, et cela pourrait nous mettre dans une bonne position pour les qualifs Sprint. Et il y a une bonne opportunité pour les équipes de se préparer. C’est ma première fois ici et je veux être dans le bon groupe."