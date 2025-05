Avec trois courses de suite, Lawson n’a pas eu le temps de cogiter sur sa rétrogradation

Liam Lawson a révélé qu’il n’avait pas eu trop le temps de se laisser ronger par la nouvelle de sa rétrogradation de Red Bull Racing à Racing Bulls.

Dans le paddock de Miami, le Néo-Zélandais admet que le fait d’enchainer directement avec trois Grands Prix de suite (Japon - Bahreïn - Arabie saoudite) lui a évité de se poser trop de questions sur le choix de ses patrons de l’évincer au bout de deux courses seulement.

Finalement, piloter trois semaines de suite a été sa meilleure thérapie.

"Je pense que cela dépend de la façon dont on voit les choses. Honnêtement, on aimerait avoir plus de temps pour réfléchir, mais d’une certaine manière, c’était probablement bon pour ma tête de simplement piloter, sans avoir le temps de penser à autre chose."

"Je n’ai piloté qu’une voiture pendant trois semaines d’affilée, et c’était probablement une bonne chose. Mais évidemment, cette semaine de repos m’a été utile pour digérer tout ce que nous venons de traverser et revenir ici avec un état d’esprit encore plus fort."

"Ces quelques jours de repos ont été agréables. Ces derniers mois ont été assez intenses, surtout avec ce triplé de courses. Tout ce qui s’est passé est évidemment quelque chose que je ne peux pas changer."

Lawson a eu du mal face à Isack Hadjar, débutant en F1 mais habitué à la voiture. Mais Lawson pense qu’il commence à trouver ses marques avec la VCARB 02.

"Je m’efforce d’optimiser la voiture à mon goût et en parcourant trois circuits aussi différents que ceux que nous venons de faire, j’ai pu voir pas mal de choses en termes de réglages pour essayer de comprendre au mieux ma F1."

"Et je me sentais vraiment à l’aise à Djeddah. Je me sentais aussi à l’aise à Bahreïn, honnêtement. Pour ce qui est du confort de pilotage, ça va, il s’agit simplement d’apprendre et d’optimiser aussi les choses pour les nouveaux circuits."

"Avec le niveau de la F1 cette année, un ou deux dixièmes de seconde peuvent vous faire sortir de la Q1 ou vous propulser en Q3, ce qui est vraiment très difficile. Mais c’est aussi ce qui rend les courses passionnantes."