’Difficile à accepter’ : Pérez comprend la frustration de ses fans avec Cadillac

Sergio Pérez s’apprête à vivre un Grand Prix du Mexique particulièrement symbolique, avec une 300e participation en Formule 1 attendue devant son public. Mais les circonstances sont bien différentes de celles auxquelles ses supporters étaient habitués chez Red Bull. Désormais engagé dans le difficile projet de Cadillac, le Mexicain évolue en fond de grille et n’a toujours pas marqué le moindre point cette saison. Une situation qu’il sait frustrante pour ses fans, même s’il se réjouit de leur fidélité et de leur soutien à cette nouvelle aventure.

Après 17 manches disputées en 2026, Sergio Pérez occupe la dernière place du championnat du monde des pilotes, avec un compteur toujours bloqué à zéro point.

Pour sa première saison avec Cadillac, l’ancien pilote Red Bull n’a jamais été en mesure de se rapprocher véritablement des positions donnant accès aux points. Lors du dernier Grand Prix, à Singapour, le Mexicain a terminé 17e, à deux tours du vainqueur, une nouvelle illustration des difficultés rencontrées par la jeune écurie américaine.

À 36 ans, Pérez vit ainsi une saison très différente de celles qui ont fait de lui l’une des personnalités sportives les plus populaires du Mexique. Pendant plus d’une décennie, ses performances avec Racing Point puis Red Bull lui ont permis de se battre régulièrement aux avant-postes, contribuant à développer une véritable ferveur nationale autour de la Formule 1.

Ces dernières années, le Grand Prix de Mexico a notamment attiré plus de 400 000 spectateurs sur l’ensemble du week-end, une popularité largement portée par la présence de Pérez sur la grille. Mais en 2026, ses supporters doivent désormais s’habituer à le voir évoluer dans les dernières positions du classement.

La Formule 1 s’apprête à entamer une nouvelle série de trois Grands Prix consécutifs, avec un premier rendez-vous aux États-Unis, à Austin. Cette course revêt une importance particulière pour Cadillac, qui disputera son Grand Prix national devant son public américain.

Le championnat se rendra ensuite au Mexique, sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez, pour une manche qui pourrait marquer une étape majeure dans la carrière de Sergio Pérez. Si le programme se déroule comme prévu, le Mexicain y prendra en effet le départ de son 300e Grand Prix de Formule 1.

Interrogé à l’approche de cette séquence, Pérez a souligné l’importance des deux premiers rendez-vous pour lui-même et pour son écurie.

"Quelques week-ends chargés nous attendent."

"Nous avons la course à domicile de l’équipe, puis ma course à domicile au Mexique. Ce sont donc deux week-ends consécutifs très importants pour nous."

Pour Pérez, la perspective de célébrer une étape aussi importante de sa carrière devant ses compatriotes constitue une occasion particulièrement émouvante.

"Je suis vraiment heureux de retourner au Mexique et, si tout se passe comme prévu, ce sera mon 300e Grand Prix là-bas."

"Quelle chance j’ai de pouvoir disputer mon 300e Grand Prix à domicile ! Ce sera quelque chose de spécial de partager ce moment avec tout mon pays."

Pérez sait toutefois que les attentes de ses fans ont considérablement évolué depuis son arrivée chez Cadillac.

Habitués à le voir se battre pour les podiums et les victoires, ses supporters doivent désormais suivre un pilote engagé dans une écurie qui construit encore les bases de son projet en Formule 1.

Cadillac dispute en effet sa première saison dans la discipline, avec des unités de puissance fournies par Ferrari. En parallèle, General Motors travaille au développement de son propre moteur d’usine, dont l’introduction est prévue plus tard dans la décennie, à moins qu’il ne soit annulé pour attendre le V8 en 2030 ou 2031.

Ce programme à long terme impose une période de développement durant laquelle les résultats immédiats restent limités. Pérez reconnaît que cette situation peut être difficile à vivre pour ses supporters, habitués à des performances bien supérieures.

"Évidemment, c’est difficile à accepter pour un supporter, parce qu’ils veulent me voir gagner et me battre aux avant-postes. Ils en ont pris l’habitude."

"Maintenant, c’est une autre histoire, mais ils le comprennent parfaitement et soutiennent totalement ce projet. J’ai beaucoup de chance de les avoir."

"Cette fidélité constitue un soutien important pour moi, alors que ma saison ne m’a pas encore permis de retrouver les résultats que je connais."