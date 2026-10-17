Verstappen révèle pourquoi Red Bull est redevenue si forte en peu de temps

Alors que Max Verstappen envisageait encore récemment de terminer la saison 2026 sans la moindre victoire, la situation a radicalement changé chez Red Bull. Après avoir frôlé le succès à Bakou, le Néerlandais s’est imposé en Malaisie puis à Singapour, confirmant le spectaculaire redressement de son écurie. Une progression qui intervient quelques semaines seulement après la prolongation de son contrat, suscitant une interrogation : Verstappen savait-il déjà que la RB22 allait retrouver sa compétitivité lorsqu’il a décidé de poursuivre son aventure avec l’équipe autrichienne ?

Il y a encore quelques Grands Prix, Max Verstappen ne cachait pas ses inquiétudes concernant la possibilité de traverser l’ensemble de la saison 2026 sans remporter une seule course. À Monza, cette perspective paraissait encore suffisamment réaliste pour que le quadruple champion du monde l’envisage sérieusement.

Mais depuis, Red Bull a réalisé des progrès considérables. Verstappen est passé tout près de la victoire à Bakou, avant de s’imposer lors des deux manches suivantes, en Malaisie puis à Singapour, concluant ainsi une série de trois Grands Prix consécutifs particulièrement réussie.

Ce retour aux avant-postes contraste fortement avec la situation observée en début de championnat. Red Bull occupait alors une lointaine quatrième place dans la hiérarchie des écuries et se retrouvait parfois à lutter directement avec Haas et Alpine, bien loin de ses ambitions habituelles.

Les difficultés de la RB22 avaient naturellement alimenté de nouvelles spéculations concernant l’avenir de Verstappen. Pourtant, lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, le Néerlandais avait révélé qu’il avait en réalité été beaucoup plus proche d’envisager une retraite anticipée de la Formule 1 que de rejoindre une écurie concurrente.

À l’approche de cette course à domicile, une autre information importante avait été officialisée : son contrat de longue durée avec Red Bull avait été renégocié et prolongé de deux années supplémentaires. Avec le retour de Red Bull dans la lutte pour les victoires, le calendrier de cette prolongation peut aujourd’hui sembler particulièrement bien choisi.

Les évolutions introduites à Bakou ont en effet contribué à transformer le comportement de la RB22, permettant à Verstappen de retrouver une monoplace capable de se battre aux avant-postes.

Mais le pilote néerlandais assure que sa décision de prolonger son engagement n’était pas liée à une connaissance anticipée des performances de ces nouveautés.

Interrogé sur la possibilité qu’il ait déjà su, au moment de signer, que Red Bull allait réaliser un tel bond en avant, Verstappen a écarté cette hypothèse.

"Non, pas vraiment. Il s’agissait plutôt de discuter de l’avenir et, bien sûr, des idées concernant la manière dont l’équipe allait progresser."

"Et ces idées me plaisaient. Ce n’est pas non plus comme s’ils avaient vraiment besoin de me convaincre ou quoi que ce soit. Ce sont simplement les discussions habituelles que vous avez avec votre équipe."

"Et pour moi, cela a été vraiment agréable de travailler avec cette équipe. Naturellement, oui, avec les progrès que nous avons réalisés, c’est un bonus appréciable, parce que se battre aux avant-postes est évidemment beaucoup plus satisfaisant."

Une RB22 enfin prévisible pour Verstappen

Au-delà des gains de performance pure apportés par les évolutions introduites à Bakou, Verstappen insiste sur une transformation plus fondamentale du comportement de sa monoplace. Selon lui, le principal progrès de Red Bull ne se mesure pas uniquement en appui aérodynamique ou en temps au tour.

La RB22 est surtout devenue beaucoup plus équilibrée et prévisible, deux caractéristiques essentielles pour permettre à un pilote d’exploiter pleinement son potentiel.

"Le grand changement avec notre voiture, c’est qu’elle est simplement devenue beaucoup plus prévisible et équilibrée, alors qu’en début d’année, très souvent, je ne savais pas ce qui allait se passer en abordant un virage."

"À cette époque, il se passait beaucoup de choses étranges avec la voiture."

"C’est pour cela que vous ne pouviez jamais vraiment rouler à la limite, parce que vous ne saviez pas où se trouvait cette limite, ou parce qu’elle s’était soudainement déplacée."

"Ce changement a rendu les choses bien meilleures lors des derniers week-ends de course. Il s’agit simplement de mieux savoir où se trouve la limite et de disposer d’un équilibre plus prévisible."

Un moteur "maison" qui progresse beaucoup aussi !

Avec sa nouvelle victoire à Singapour, Verstappen a été interrogé sur la question de savoir si le groupe propulseur Red Bull-Ford avait dépassé ses attentes.

"Je suis toujours resté très neutre, je n’ai pas cherché à être excessivement optimiste, mais pas non plus négatif, car on ne peut tout simplement pas savoir. Je veux dire, comment pourrait-on le savoir ?"

"On fait confiance, bien sûr, aux personnes qui ont été recrutées, en se disant qu’elles font du bon travail. Mais je n’ai jamais vraiment cherché à trop anticiper. Je me suis simplement dit : ’Attendons, quand la voiture sera prête, le moteur le sera aussi’."

"Ils disposent des infrastructures nécessaires pour concevoir un très bon moteur, car Red Bull y a investi beaucoup d’argent. Mais honnêtement, je ne m’en suis pas trop inquiété."

"Cela dit, nous sommes évidemment très satisfaits de nos débuts. Les choses pourraient être bien pires, comme on peut le constater ailleurs dans le paddock."

"Nous sommes donc très fiers. Mais, tout en éprouvant cette fierté, nous continuons à travailler dur, car nous savons qu’il existe de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons progresser ; c’est tout simplement la mentalité qui règne au sein de l’équipe."