Deuxième, Hadjar signe ’un bon résultat’ alors qu’il découvre Singapour

Isack Hadjar a été à son avantage en cette première journée d’essais du Grand Prix de Singapour, et surtout lors de la deuxième séance. En effet, le Français de chez Racing Bulls termine cette première journée au deuxième rang, alors qu’il découvre le tracé de Marina Bay.

"Aujourd’hui, c’était ma première journée de conduite ici à Singapour et ça s’est bien passé, je me suis senti à l’aise dans la voiture. J’aime beaucoup le circuit et la voiture fonctionne bien, mais les EL2 n’ont pas été une séance facile sur la piste car il y avait beaucoup de trafic" note Hadjar.

"Nous avons réalisé notre temps au tour assez tard dans la séance, mais nous avons terminé avec un bon résultat. Pour l’instant, il semble que nous ayons des difficultés lors du premier tour rapide avec des pneus neufs, donc en vue du reste du week-end, il y a certainement encore du travail à faire."

Liam Lawson a progressé au fil de la journée, mais le pilote néo-zélandais a terminé sa journée dans le mur, ce qui l’a empêché de valider son niveau de compétitivité pour la suite du week-end.

"Les EL2 n’ont pas été la séance que j’espérais, car j’ai un peu trop pris le vibreur au virage 16. Cela m’a fait rebondir vers la gauche au virage 17 alors que je roulais à vive allure, ce qui m’a envoyé dans le mur" déplore Lawson.

"Dans l’ensemble, la voiture a été très rapide aujourd’hui, malgré des EL1 difficiles. Nous avons essayé plusieurs choses avant des EL2 beaucoup plus confortables, jusqu’au moment où ma séance s’est terminée."

"Nous allons apporter quelques modifications supplémentaires pendant la nuit et je vais tirer les leçons de cette journée afin que nous puissions tout mettre en place pour les qualifications."