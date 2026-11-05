Deux Brésiliens en F1 : Bortoleto se réjouit de l’arrivée de son ami Câmara

Le Grand Prix du Brésil 2026 marque un moment particulier pour le sport automobile brésilien, avec la présence de deux pilotes du pays sur la grille de départ pour la première fois depuis 2016. Gabriel Bortoleto ne cache pas sa satisfaction de voir Rafael Câmara faire ses débuts en Formule 1 à ses côtés, d’autant que les deux hommes se connaissent depuis l’enfance. Le pilote Audi espère que son jeune compatriote profitera pleinement de cette première expérience à Interlagos, tout en affichant ses propres ambitions pour un week-end à domicile qu’il souhaite bien différent de celui de l’année dernière.

L’arrivée de Rafael Câmara chez Haas pour le Grand Prix du Brésil offre à Gabriel Bortoleto l’occasion de partager la grille de Formule 1 avec un autre pilote brésilien. Une situation inédite depuis dix ans, qui revêt une importance particulière pour les deux hommes, mais également pour les supporters présents à Interlagos.

Pour Bortoleto, cette nouvelle n’a toutefois rien d’une surprise. Le pilote Audi savait déjà que son compatriote allait obtenir cette opportunité et se réjouit de voir récompensé un parcours qu’il connaît particulièrement bien.

Les deux Brésiliens se côtoient en effet depuis leur plus jeune âge, bien avant leurs succès respectifs dans les catégories de promotion.

Interrogé sur l’arrivée de Câmara en Formule 1, Bortoleto a immédiatement insisté sur les qualités de son compatriote et sur la légitimité de sa présence dans la catégorie reine.

"En fait... Le truc, c’est que je savais que cela allait arriver, donc lorsque j’ai appris la nouvelle, j’étais évidemment heureux pour lui parce que, vous savez, je l’ai déjà dit plusieurs fois cette semaine, mais il le mérite pleinement", a déclaré Bortoleto.

"Rafa et moi, nous nous connaissons depuis que nous avons probablement huit ans, quelque chose comme ça, et c’est un gars formidable. Il est très talentueux. Il a remporté la F3. Maintenant, il va probablement remporter la F2. Il est en tête du championnat, donc sa place en Formule 1 est totalement méritée. Et il n’y a pas de meilleure manière d’arriver en F1 qu’avec un tel palmarès."

Champion de Formule 3, Câmara est également en tête du championnat de Formule 2, ce qui renforce encore la légitimité de sa promotion.

Bortoleto sait néanmoins que débuter directement à l’occasion de son Grand Prix national représente un défi considérable, particulièrement pour un pilote qui n’a encore jamais pris le volant de la monoplace qu’il devra piloter en course.

Entre la découverte de la voiture, les attentes du public et l’attention médiatique, le jeune Brésilien devra gérer de nombreuses sollicitations.

"Et oui, je lui souhaite simplement de passer un bon week-end à domicile. Il se retrouve évidemment propulsé directement dans le Grand Prix du Brésil. Ce n’est pas une tâche facile, vous savez. Il y a énormément d’attention, énormément d’attentes sur ses épaules."

"Mais de son côté, vous savez, il n’a encore jamais piloté cette voiture, donc il doit simplement en profiter et passer le meilleur moment possible. Mais je suis certain qu’il va très bien gérer cela. Il a toujours été très bon dans ce domaine, donc oui, je suis heureux et j’espère que nous aurons davantage de conférences de presse à trois ensemble, parce que ce sera amusant."

Bortoleto veut effacer le souvenir de son accident de 2025

Si l’arrivée de Câmara constitue un événement important, Bortoleto aborde également ce Grand Prix du Brésil avec une motivation personnelle particulière. Il s’agit de sa deuxième participation à domicile en Formule 1, après une première expérience particulièrement difficile en 2025.

Le pilote brésilien avait alors été victime d’un accident spectaculaire, un épisode d’autant plus frustrant qu’il se produisait devant son public.

Cette année, Bortoleto espère pouvoir profiter davantage de l’événement et offrir une meilleure performance aux supporters brésiliens.

"Oui, cela représente énormément de choses, surtout après l’année dernière. Pour moi, ce n’était évidemment pas l’année idéale... Pardon, la course idéale, parce que mon accident ici avait été très violent."

"Et oui, pour une première course à domicile, avoir un accident comme celui-là, ce n’est jamais agréable, surtout devant tout mon pays."

Le contexte est toutefois très différent en 2026. Bortoleto évolue désormais dans le cadre du projet Audi, après la transformation de l’ancienne structure Sauber et l’arrivée du constructeur allemand avec son propre groupe propulseur.

Le Brésilien souligne les changements importants intervenus au sein de l’équipe, mais aussi les progrès réalisés au cours de cette première saison sous l’identité Audi.

"Cette année, vous savez, c’est différent. J’arrive avec un nouveau projet, évidemment la même équipe, mais avec des noms différents, un groupe propulseur différent, une voiture différente, et jusqu’à présent, nous avons réalisé une très bonne saison."

"Nous avons obtenu de très bons résultats et je veux simplement profiter de mon Grand Prix à domicile, profiter d’un nouveau week-end au Brésil et, je l’espère, pouvoir piloter devant mon pays un peu plus longtemps que l’année dernière."

"Je ne dirais pas que je me sentais seul"

Pendant près de deux ans, Bortoleto a été le seul représentant du Brésil sur la grille de Formule 1.

Pour autant, le pilote Audi ne considère pas avoir souffert de cette situation.

Il rappelle avoir noué des relations avec de nombreux autres pilotes au fil de sa carrière, notamment Franco Colapinto, qu’il a régulièrement affronté dans les catégories inférieures.

"Je ne dirais pas que je me sentais seul. Vous savez, il y a 21 autres pilotes. Ils ne viennent pas du même pays que moi, mais je pense que c’est amusant lorsque vous retrouvez des gars contre lesquels vous avez couru toute votre vie."

"J’ai couru contre Franco pendant une grande partie de ma vie, ainsi que contre d’autres pilotes présents sur la grille, donc nous avons de bonnes relations. Ce n’est pas comme si j’étais dans un endroit où il n’y avait que moi... Nous sommes tellement seuls, oui, c’est triste !"

Au-delà de cette réponse teintée d’humour, Bortoleto estime surtout que la présence de Câmara est une bonne nouvelle pour la Formule 1, indépendamment de leur nationalité commune.

"Pour répondre autrement, c’est une très bonne chose que Rafa soit en F1 parce que, encore une fois, c’est quelqu’un qui mérite d’être en Formule 1."

"Et je pense que la F1 doit réunir les pilotes et les personnes les plus talentueux sur la grille, donc, de mon point de vue, il mérite d’être ici. Et c’est bien d’avoir d’autres Brésiliens, quelqu’un avec qui je peux aussi parler de certaines choses, qui comprendra mon univers en F1. Donc oui, c’est sympa."

Audi veut poursuivre sa remontée sur Haas

Sur le plan sportif, Bortoleto ne perd pas de vue les objectifs d’Audi pour cette fin de saison.

L’écurie allemande est actuellement engagée dans une lutte avec Haas au championnat constructeurs, et les points inscrits lors du Grand Prix du Mexique lui ont permis de réduire l’écart avec sa rivale.

Le Brésilien espère poursuivre cette dynamique à Interlagos, même s’il sait que le circuit peut réserver de nombreuses surprises. La météo, souvent imprévisible à São Paulo, pourrait notamment jouer un rôle déterminant dans le déroulement du week-end.

"Eh bien, en réalité, nous sommes actuellement à la poursuite de Haas au championnat. Nous avons réussi à réduire l’écart de points qui nous sépare d’eux grâce aux points marqués au Mexique, et notre objectif est évidemment de marquer des points."

"Mais vous savez, à Interlagos, tout peut arriver. La météo peut être complètement folle, donc nous allons poursuivre cet objectif. L’objectif est clair, alors voyons ce que nous pouvons accomplir."