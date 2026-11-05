Colapinto rêve d’un grand résultat au Brésil et conseille Câmara pour ses débuts

Franco Colapinto s’apprête à disputer l’un des rendez-vous les plus importants de sa saison 2026. Pour le pilote argentin d’Alpine, le Grand Prix du Brésil représente ce qui se rapproche le plus d’une course à domicile, avec des milliers de supporters attendus à Interlagos pour l’encourager. Confiant après sa performance au Mexique, il espère profiter des opportunités offertes par le circuit et sa météo imprévisible pour marquer de nouveaux points. L’Argentin a également livré quelques conseils à Rafael Câmara, qui fera ses débuts en Formule 1 devant son public, une situation lui rappelant sa propre arrivée précipitée chez Williams en 2024.

Le Grand Prix du Brésil occupe une place particulière dans le calendrier de Franco Colapinto. En l’absence d’une manche organisée en Argentine, le rendez-vous d’Interlagos constitue la meilleure occasion pour le pilote Alpine de ressentir le soutien de ses compatriotes.

Depuis son arrivée en Formule 1, Colapinto bénéficie d’un engouement considérable de la part du public argentin, et le déplacement à São Paulo permet à de nombreux supporters de venir l’encourager directement sur le circuit.

Le pilote de 23 ans ne cache pas son enthousiasme à l’idée de retrouver un tracé qu’il apprécie particulièrement, tant pour ses caractéristiques que pour sa place dans l’histoire de la discipline.

Interrogé sur le soutien qu’il espère recevoir ce week-end, Colapinto s’attend à une forte présence argentine dans les tribunes.

"Eh bien, je m’attends à énormément de soutien. Je pense que, de manière générale, São Paulo est un circuit et un endroit où j’aime piloter. C’est un circuit incroyable. L’histoire du sport automobile au Brésil et celle de ce circuit, c’est vraiment quelque chose à part."

"J’aime donc toujours venir ici. C’est l’une des courses que j’attends le plus depuis le début de l’année. Alors, de manière générale, je suis très heureux d’être ici."

"Je connais les efforts que font les supporters, vous savez, pour venir, faire le déplacement, assister à la course, profiter de l’événement et me soutenir. Je leur en serai toujours très reconnaissant."

"Et j’espère que nous pourrons leur donner une bonne raison de se réjouir et obtenir un bon résultat pour eux."

Sur le plan sportif, Colapinto arrive au Brésil avec des raisons d’être optimiste. Le pilote Alpine a affiché un rythme particulièrement compétitif lors du Grand Prix du Mexique, dimanche dernier, et souhaite confirmer cette performance à Interlagos.

"Je pense que nous pouvons faire une bonne course, un bon week-end. Nous allons également viser les points. Avec un peu de chance, nous pourrons faire une place de mieux qu’en 2024. Cela suffirait. Ce sera compliqué, mais nous allons essayer."

La météo pourrait jouer un rôle important dans les ambitions d’Alpine. Interlagos est réputé pour ses conditions changeantes, avec des averses capables de bouleverser le déroulement d’une course et de créer des occasions pour les équipes du milieu de grille.

"Et oui, tout ce qui peut se passer ici au Brésil, vous savez, avec la pluie, apporte toujours, je pense, de nouvelles opportunités pour nous. Nous allons donc essayer d’obtenir un bon résultat pour tous les supporters venus d’Argentine et pour l’équipe, qui fournit énormément d’efforts pour continuer à marquer des points."

Au-delà de ses ambitions personnelles, le pilote Alpine suit également avec attention les débuts de Rafael Câmara chez Haas. L’arrivée du jeune Brésilien sur la grille a donné lieu à un échange amusant lors de la conférence de presse organisée avant le Grand Prix.

Interrogé sur ses souvenirs de ses propres débuts en Formule 1, Colapinto a également été invité à préciser si Câmara avait déjà rejoint le groupe WhatsApp réunissant les pilotes du championnat.

En découvrant que ce n’était pas encore le cas, l’Argentin s’est immédiatement adressé à son nouveau collègue.

"Oui, tu devrais... Tu n’y es pas encore ? Mec, il faut qu’on s’en occupe. Il faut qu’on leur demande après ça. Après cette conférence, tu seras dedans."

"Mais je pense que tu ne rates pas grand-chose. Ce n’est pas comme si... Tu ne rates pas énormément d’informations dans ce groupe."

Une séquence légère avant d’aborder plus sérieusement le défi qui attend Câmara pour ses premiers tours de roue en Grand Prix.

Pour Colapinto, la situation de Câmara présente certaines similitudes avec celle qu’il avait lui-même connue lors de son arrivée en Formule 1 en 2024. L’Argentin souligne toutefois une différence importante : contrairement au Brésilien, il n’avait pas disputé son premier Grand Prix devant son public, ni dans des conditions potentiellement pluvieuses.

"Je n’ai pas été dans sa situation. Je n’ai pas disputé ma première course en Argentine... ni sous la pluie. Il est dans une situation où il doit profiter, s’amuser et rester détendu. Essayer de rester détendu. Je ne sais pas comment il va y parvenir, mais au moins, ce n’est plus un week-end Sprint cette année."

"Mais c’est incroyable, vous savez. Il le mérite vraiment. C’est un pilote qui a montré dans les catégories précédentes ce dont il était capable et qui mérite réellement d’être ici, à courir en Formule 1."

"Et encore une fois, il s’agit de trouver les meilleurs talents du monde et de les installer dans une F1. Et il mérite vraiment cette situation, d’être présent sur cette course et de piloter pour Haas."

"Alors oui, j’espère qu’il pourra donner le meilleur de lui-même et s’amuser."

Pour illustrer son propos, Colapinto est revenu sur les circonstances particulièrement soudaines de ses débuts en Formule 1. En 2024, Williams avait fait appel à lui pour disputer le Grand Prix d’Italie à Monza, alors qu’il ne disposait que de très peu de temps pour se préparer à cette première participation.

"Vous savez, je suis arrivé en F1 avec un état d’esprit assez similaire. On m’a annoncé le mercredi que j’allais courir à Monza. Je n’avais pas accumulé de kilométrage dans une Formule 1 et, finalement, je me retrouvais à courir pour Williams."

"C’était donc un moment très compliqué, mais d’une certaine manière, il vaut mieux ne pas avoir ces mois et ces mois pendant lesquels vous savez que vous allez disputer une course et vous y pensez sans arrêt. Il vaut mieux être directement propulsé dans un baquet et devoir faire avec."

"C’est donc probablement une expérience assez similaire, mais une expérience dont il faut absolument profiter. Et cela le rendra plus fort pour l’année prochaine, vous savez. Il est important d’en tirer des enseignements et d’être prêt pour 2027."