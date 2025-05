Deux arrêts à Monaco, stop ou encore ? Norris a détesté, pas Leclerc…

En tête de course du moins, la règle des deux arrêts aux stands obligatoires n’a pas changé grand-chose au déroulement de l’épreuve princière.

L’innovation ne manquera pas de faire débat, mais une chose est sûre, il est un pilote qui a détesté cette règle : Lando Norris, le vainqueur de Monaco !

« J’ai détesté ! » a soufflé le pilote McLaren F1 en conférence de presse.

Pourquoi cela ?

« Parce que ça a rendu les choses beaucoup plus effrayantes pour moi. J’aurais aimé que ce soit un seul arrêt, ça aurait été beaucoup plus détendu. »

« Ce n’est pas pour moi. Les règles ne sont pas faites pour moi. Elles ne sont pas faites pour que nous l’appréciions davantage ou quoi que ce soit. Elles sont faites pour les fans. Elles sont faites pour offrir plus de divertissement aux téléspectateurs. »

« Je ne sais pas si c’était le cas. Donc c’est peut-être une question que je devrais vous poser. Est-ce que les deux arrêts étaient mieux qu’un seul ? »

Donc Lando Norris aimerait se débarrasser de cette règle des deux arrêts aux stands, l’an prochain ?

« Ça dépend d’où je pars. »

Certains sont même pour étendre cette règle des deux arrêts aux stands à d’autres Grands Prix…

« Je ne sais pas. Demandez aux gens qui font les règles. Nous devons juste nous y conformer, mais ça dépend de ce que vous voulez. Voulez-vous fabriquer des courses (de manière artificielle, ndlr) ? »

« Il n’y a pas eu plus de dépassements en course à Monaco. Je pensais que c’était ce qui était souhaité. Maintenant, vous donnez juste aux gens une opportunité par chance – en attendant un drapeau rouge, en attendant une voiture de sécurité. »

« Vous n’obtenez pas un vainqueur plus mérité au final, ce avec quoi je ne suis pas entièrement d’accord. Je pense que ce devrait être la personne qui pilote la meilleure course et qui mérite de gagner. »

« Bien sûr, je suis probablement légèrement partial dans mon opinion, mais je pense que cela doit être amélioré de différentes manières – par exemple, les dépassements n’ont jamais été bons à Monaco, jamais. »

« Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ont des attentes si élevées. Mais je pense aussi que la Formule 1 ne devrait pas se transformer uniquement en un spectacle pour divertir les gens. C’est un sport. »

« C’est qui peut courir le mieux, qui peut se qualifier le mieux. Comme Charles l’a dit, tout dépendait de samedi. C’est comme ça depuis, quelle que soit la première année – il y a 50, 60 ans. »

« Donc, la dernière chose que je veux, ce sont des courses fabriquées, et je pense que nous devons définitivement nous en éloigner et faire un meilleur travail avec les voitures, avec les pneus. Alors vous pourriez commencer à voir plus de courses, mais pas en introduisant simplement autant d’arrêts aux stands. »

Leclerc moins négatif que Norris sur les deux arrêts aux stands

Charles Leclerc voudrait-il revoir cette innovation l’an prochain, ou bien est-elle déjà morte et enterrée ?

On sent le Monégasque moins sceptique que son homologue de McLaren F1…

« Je pense qu’en terminant deuxième hier, j’étais plutôt content qu’il y ait cette règle, car cela vous donne au moins un peu plus d’espoir que quelque chose est possible. »

« Honnêtement, c’était assez intéressant parce qu’avec le trafic et tout, il se passait beaucoup de choses, ou du moins il fallait se frayer un chemin dans le trafic, ce qui est très délicat à faire, surtout ici à Monaco. »

« Donc je pense que cela donne plus d’opportunités. J’ai aussi entendu dire qu’il y avait pas mal de jeux d’équipe derrière nous. Est-ce le genre d’action que nous voulons voir à l’avenir, je ne sais pas. Je n’ai pas encore regardé la course. »

« Mais, oui, ça a toujours été un peu comme ça à Monaco. C’est spécial pour ça, surtout le samedi quand vous poussez à la limite. C’est pourquoi c’est si important et tendu pour les pilotes d’aborder les qualifications à Monaco, car nous savons qu’ensuite le dimanche, vous n’avez pas autant d’opportunités. »

« Cela fait partie de la magie de Monaco. Ensuite, je comprends que nous devons essayer de trouver un moyen de le rendre un peu plus excitant, et c’est peut-être la voie à suivre. Mais je n’ai pas vérifié la course pour vraiment juger. »

« Cela ajoute juste beaucoup d’aléatoire. Vous pouvez avoir de la chance ou être très malchanceux, et c’est un peu hors de votre contrôle. »

« Mais ça a toujours été un peu le cas à Monaco, probablement encore plus maintenant avec deux arrêts. Mais il n’y avait pas plus de tension de mon côté. »

Grâce à la révolution réglementaire de 2026, l’an prochain, les F1 devraient être plus petites… Mais pas de franchement beaucoup. De quoi dépasser plus facilement à Monaco ? Charles Leclerc n’en est pas sûr…

« Oh, c’est une question très difficile à répondre parce qu’honnêtement, je ne sais même pas à quel point elles seront plus petites. »

« Je pense que Monaco sera toujours délicat, et vous adaptez simplement votre façon de défendre à la largeur de la voiture que vous avez derrière. »

« Donc, oui, je n’ai pas la réponse, mais j’espère que l’année prochaine les dépassements seront un peu plus faciles ici à Monaco. »

Piastri plutôt convaincu

Le 3e de l’épreuve princière, Oscar Piastri, tire aussi un bilan plus positif de cette règle des deux arrêts aux stands.

Plus d’attaque, plus de rythme, l’innovation a porté ses fruits selon le pilote McLaren F1.

« Cela a définitivement rendu les choses un peu plus tendues à quelques moments. Il fallait attaquer davantage à certains moments pour en quelque sorte récupérer les fenêtres de voiture de sécurité par rapport aux autres voitures autour de vous ou pour vous placer en dehors de la fenêtre de voiture de sécurité de quelqu’un d’autre. »

« Il y avait donc des éléments stratégiques impliqués. Mais finalement, à l’avant, je ne pense pas que cela ait beaucoup changé les choses. »

« L’histoire aurait été bien différente s’il y avait eu un drapeau rouge à cinq tours de la fin et que Max avait gagné. Je suis sûr que si nous continuons comme ça à l’avenir, un résultat comme celui-là finira par arriver. »

« Est-ce ce que nous voulons voir ? Je ne sais pas. Mais à l’avant, je ne pense pas que cela ait énormément changé les choses ce week-end. »