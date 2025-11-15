Les F1 2026 devraient éviter le marsouinage, mais les équipes seront ’mieux armées’ si c’est le cas

Le principal problème des F1 actuelles ne devrait pas se reproduire quand les nouvelles monoplaces répondant au règlement 2026 seront mises en piste. Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes F1, assure que le marsouinage ne reviendra pas.

En effet, les Formule 1 de 2022 étaient victimes de ce phénomène lié à l’effet de sol, provoquant des rebonds à haute vitesse. Mais la différence de philosophie devrait permettre que cela ne se reproduise pas.

"Il y aura toujours des pièges et il y aura toujours des équipes déçues par leur travail. On ne se lance jamais dans un nouveau règlement en pensant que tout sera simple" explique Shovlin.

"On pourrait dire que le règlement revient à la génération précédente de voitures, où l’on est moins susceptible de rencontrer les mêmes problèmes de marsouinage qui ont affecté le début de ce règlement."

"Même si des problèmes de ce type devaient se poser, grâce à ce que nous avons appris entre-temps et aux outils que nous avons développés pour comprendre l’aérodynamique, nous serions mieux armés pour y faire face."

"Il y a toujours le défi d’essayer d’équilibrer une nouvelle formule, car nous pouvons travailler sur les simulateurs, mais en réalité, tant que vous n’avez pas fait rouler la voiture sur la piste, vous ne savez pas exactement comment elle va se comporter."

La gestion des batteries et de l’énergie sera cruciale, car la partie électrique du moteur composera 50 % de la puissance. Et Shovlin confirme que cela ne devrait pas réduire de trop les performances des monoplaces, mais ce sera un vrai atout pour les pilotes qui sauront bien la gérer.

"C’est certainement un facteur important, car il y a une pénurie d’énergie et il faut faire tout son possible pour en récolter autant que possible. Cependant, tous les pilotes seront dans la même situation."

"Cette pénurie d’énergie crée des opportunités stratégiques pour les pilotes, qui doivent donc comprendre où ils peuvent l’utiliser. Il y aura des cas où il sera relativement facile de dépasser au début d’un tour, mais où vous serez rattrapé plus tard si vous conduisez de cette manière."

"C’est ainsi que la formule va évoluer. Je ne pense pas que cela aura nécessairement un impact considérable sur les performances, mais ce sera un facteur important en termes de stratégie de course."