‘Emu et fier’, Norris se sent-il totalement transformé après Monaco ?

Une première victoire à Monaco, c’est spécial, d’autant plus quand elle vous remet en confiance et dans la lutte au championnat ! Lando Norris, en l’emportant sur le Rocher hier, est en effet revenu à 3 points seulement d’Oscar Piastri au classement, avec un boost formidable de confiance en soi.

Sur le podium, qu’a pu ressentir le pilote McLaren F1 après sa 2e victoire de l’année ?

« Eh bien, tout ce que j’ai vu, c’étaient des objectifs d’appareils photo. Donc, je peux rêver de mieux, mais c’était… je veux dire, ce sont les sensations. »

« Bien sûr, la vue de l’équipe et voir tout le monde, ma mère et mon père en bas… Oui, ce sont les sensations intérieures, qui sont vraiment spéciales. »

« Voir le drapeau à damier et, oui, gagner à Monaco est quelque chose dont je rêvais quand j’étais enfant. Il y a beaucoup de choses dont je pense que tout le monde rêve – c’est d’arriver en Formule 1, de gagner une course en Formule 1, et de gagner une course à Monaco. »

« Et nous l’avons accompli hier. Donc oui, fier de toute l’équipe, de moi-même, et c’est un grand accomplissement pour nous tous. »

Pole, meilleur tour, victoire : Lando Norris a réalisé un hat-trick. C’est donc le week-end parfait pour lui ! Tout ce qu’il espérait !

N’a-t-il pas craint cependant un dépassement en dernière minute de Charles Leclerc, qui crevait d’envie de gagner à domicile pour la 2e année d’affilée ?

« Je n’espérais pas de drama devant. Je pense qu’il y a eu certainement des moments plus tendus dans la course quand je devais attaquer, et Charles n’était jamais très loin derrière. »

« Surtout à la fin avec Max devant, il y a eu des moments tendus où j’essayais de ne pas trop me rapprocher de Max, sinon c’est là que Charles avait des opportunités. »

« Mais je pense que nous l’avons bien géré avec la stratégie. Il est toujours difficile de savoir ce que nous aurions pu faire de mieux. Je suis sûr que nous pouvons revoir les choses et y réfléchir. »

« Mais au final, le résultat était parfait. Délicat par moments, avec le nombre de voitures, il y avait de gros groupes de voitures, donc les dépasser (sous drapeaux bleus) sans faire d’erreurs, sans que des bêtises n’arrivent, c’était toujours la partie la plus angoissante. »

« Sinon, je me sentais bien. Je me sentais bien avec les pneus, avec la gestion des pneus et des relais et toutes ces choses. Donc, oui, j’étais content. »

Lando Norris a-t-il redouté que la stratégie de Max Verstappen (ralentir en fin d’épreuve en attendant un drapeau rouge) aurait pu lui coûter une victoire méritée ?

« Que puis-je faire ? Rien. C’est hors de mon contrôle. »

« Aucune raison d’y penser. Si c’était arrivé, c’était arrivé. Il gagne Monaco, bien joué. Oui. J’étais content. Je me concentre juste sur ma propre course. »

« Bien sûr, je priais pour que ça n’arrive pas, mais je ne pensais pas au reste. »

Un Norris 2.0. avec le plein de confiance à Monaco ?

Lando Norris, qui doutait de lui-même avant l’épreuve, ressort-il plus que jamais confiant en ses capacités ?

« Je pense que samedi m’a donné confiance. Hier… Oui, rien de nouveau dans le sens où j’ai eu confiance chaque dimanche que nous avons eu cette année. »

« Je n’ai pas eu besoin de confiance les dimanches, mais samedi était un jour plus important pour moi. J’étais plus fier de samedi que je ne l’étais presque d’hier. »

« Pas seulement parce qu’une pole à Monaco prépare une victoire, mais l’accomplissement de le faire, quelle qu’ait été la piste, est quelque chose dont je suis plus fier. »

« Donc oui, un bon week-end pour moi, non seulement en termes de résultat mais personnellement, pour en quelque sorte me donner cet élan, ce coup de pouce, cela me fait certainement me sentir mieux en allant à Barcelone la semaine prochaine. »

Vertement critiqué depuis quelques courses pour sa fragilité mentale, Lando Norris a mis tout le monde d’accord au moins pour ce Grand Prix. Un goût de revanche personnelle pour le Britannique ?

« Oui. Les gens peuvent écrire ce qu’ils veulent. Ça ne dépend pas de moi. Les gens ont leurs propres opinions, ils peuvent faire toutes ces choses. »

« Le fait est qu’aucune d’elles n’est vraie, 99% du temps. Donc, ce sont des bêtises. Peu m’importe ce que les gens écrivent tant que je connais la vérité et que mon équipe connaît la vérité, et c’est bien. »

« J’ai travaillé dur ces derniers mois pour retrouver cet élan que j’avais en Australie, cette confiance. Ce que j’ai ressenti ce week-end était un petit pas en avant, mais ce n’est pas ça. Ce n’est pas comme si j’avais réussi maintenant et que tout était revenu. »

« Il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler, et aussi du côté de l’équipe. Et je ne parle pas seulement de faire une voiture plus rapide, parce que la voiture est assez rapide – mais me donnant les choses dont j’ai besoin de la voiture pour exceller et maximiser les résultats, pour faire avec les différences par rapport à la voiture de l’an dernier… ça ira mieux. »

« Donc, encore des choses des deux côtés, mais je suis très fier de samedi. Je suis plus heureux du résultat de samedi que de celui d’hier. »

« Je veux dire, hier c’est incroyable, mais j’étais plus ému samedi qu’hier. C’est dire à quel point samedi comptait pour moi, pour en quelque sorte retrouver mon rythme en qualifications, parce que c’est quelque chose que j’ai eu toute ma vie. »

« Ça a toujours été bon, jusqu’à cette année. Et j’ai dû travailler dur pour essayer de le retrouver. Pour aucune autre raison à part quelques petites choses avec lesquelles j’ai clairement lutté et aussi juste avoir une concurrence rude. »

« Avoir Oscar, Charles, Max, je suis contre les meilleurs gars du monde. Et si vous ne performez pas au plus haut niveau, vous n’allez pas rivaliser avec eux. »

« Donc, oui, personne ne connaît la quantité de travail et d’efforts qui entrent en jeu à part moi et mon équipe. Et ce sont les seules personnes qui ont besoin de savoir ce qui entre en jeu et de connaître la vérité sur tout. Et c’est comme ça que ça restera. »

« Le mieux, c’est que mes enfants un jour pourront raconter à tout le monde que j’ai gagné à Monaco. C’est probablement la chose dont je suis le plus fier. »

Monaco 2025 : c’est donc un Grand Prix qui restera dans les annales de la carrière de Lando Norris : qu’il remporte un titre ou non, il sera déjà rentré dans l’histoire.

« Je pense que ce serait en haut de la liste, c’est sûr, surtout à cause du week-end que ça a été – avec la pole et la course. Ce n’était pas juste une pole ou juste la course. C’était les deux ensemble, et je pense que c’est parfait. »

« Quoi qu’il en soit, c’est quelque chose dont on peut être très fier pour le reste de sa vie. Mais je pense que c’est plus cool de dire, aussi à propos de mon temps au tour de samedi – le 1:09 – qu’il est très peu probable qu’il soit battu avant très longtemps, à moins que la piste ne change ou quoi que ce soit. »

« Les voitures de l’année prochaine ne seront nulle part aussi rapides que celles de cette année. J’espère que ce temps au tour durera très, très longtemps. Donc, c’est cool. »

« C’est la signification, l’histoire, les gens qui ont gagné ici par le passé. Ils ne deviennent pas toujours champions, mais la plupart d’entre eux le sont devenus. »

« Et juste savoir que dans 30 ans, je pourrai dire : "J’ai maîtrisé Monaco cette année-là" – ou j’espère quelques autres – mais cette année-là est quelque chose que j’ai hâte de dire. »