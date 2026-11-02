Hadjar est dépité de sa 12e place : ’Ma course était finie au premier tour’

Isack Hadjar a terminé 12e du Grand Prix du Mexique après avoir été accroché par George Russell au premier départ. Le pilote Red Bull est reparti dernier avec des dégâts et il a tenté une stratégie différente mais n’a pas réussi à remonter dans les points, finissant deux places derrière le top 10. Malgré sa septième place sur la grille de départ, sa course s’est arrêtée au virage 6 avec cet incident.

Malgré la satisfaction de voir celui qui l’a sorti de piste écoper d’une pénalité, le Français reconnait qu’il est frustré de ne pas avoir pu jouer sa course comme il l’aurait souhaité, et est d’autant plus triste que son départ avait été positif, puisqu’il était passé devant le pilote Mercedes F1.

"Il m’a défoncé et ma course était finie, voilà ! J’ai pris un très bon départ pour une fois, donc c’est dommage" a déclaré Hadjar à Canal+, avant d’expliquer un autre incident au deuxième départ qui l’a empêché de gagner des places.

"On repart 14e, donc j’ai essayé d’éviter le chaos, je suis allé à gauche de Bortoleto, je savais qu’il allait continuer à me serrer car il n’avait pas de place et je savais qu’on allait au crash donc j’ai coupé. Mais ma course était finie au premier tour."

Interrogé sur ce qu’il pense du titre mondial de Kimi Antonelli, Hadjar n’était pas très loquace mais a salué la performance de celui qui était rookie en même temps que lui : "Je ne suis pas dans le mood de faire des compliments, même s’il a été trop fort cette saison. C’est mérité."