Antonelli face à Verstappen et Hamilton : de nouvelles grandes rivalités se dessinent en F1

Kimi Antonelli pourrait-il être le visage de la prochaine grande rivalité de la Formule 1 ? Après treize Grands Prix disputés en 2026, l’Italien domine le championnat avec 66 points d’avance et huit victoires, tandis que Max Verstappen et Lewis Hamilton incarnent presque - ou déjà - l’ancienne génération des champions. Pour David Coulthard, tous les ingrédients sont désormais réunis pour voir émerger une nouvelle ère de confrontations au sommet.

Le pilote Mercedes occupe actuellement la tête du classement assez nettement. Avec huit succès, dont une impressionnante série de cinq victoires consécutives entre la Chine et Monaco, Antonelli s’est rapidement imposé comme l’homme fort du début de saison.

Avant son triomphe de Monza, l’Italien a quelque peu levé le pied en termes de victoires, mais il n’a pas cessé de marquer de gros points. Il a notamment terminé troisième en Hongrie puis deuxième aux Pays-Bas, de part et d’autre de la trêve estivale. Une régularité qui lui permet de conserver une avance conséquente alors que ses poursuivants commencent à se rapprocher.

Derrière Antonelli, son équipier George Russell occupe actuellement la deuxième place du championnat devant Lewis Hamilton. Le pilote Ferrari est revenu dans la lutte après avoir connu plusieurs saisons difficiles, tandis que le champion du monde en titre Lando Norris semblait lui aussi avoir retrouvé une dynamique très favorable grâce à deux victoires consécutives. Mais Monza a rappelé à Ferrari et McLaren que Mercedes F1 a encore une bonne avance malgré l’absence d’évolutions récentes.

Cette nouvelle hiérarchie pourrait ainsi progressivement modifier le paysage de la F1. Verstappen, Hamilton et Norris représentent encore la génération des champions établis, avec à eux trois 190 victoires en Grand Prix et douze titres mondiaux. Face à eux, Antonelli, Piastri, Russell et Leclerc sont appelés à rester durablement présents sur la grille.

David Coulthard estime que cette cohabitation entre plusieurs générations pourrait déboucher sur les nouvelles grandes confrontations qui ont longtemps fait l’histoire de la discipline. Le dernier duel de cette ampleur avait notamment opposé Hamilton et Verstappen en 2021.

"Je pense que cela devient compétitif pour Kimi maintenant avec McLaren, Ferrari et Red Bull qui va bien sûr continuer à se développer," a déclaré l’ancien pilote de F1, vainqueur de treize Grands Prix.

L’Écossais estime notamment que l’équilibre des forces pourrait rapidement se resserrer si plusieurs équipes parviennent à se mêler à la lutte.

"Donc, si McLaren soudainement, ou Ferrari, ou si George et lui commencent à se prendre des points l’un à l’autre et que Ferrari est dans le coup, ce ne sera pas facile, car McLaren était plus dominante l’année dernière, et pourtant elle n’a finalement remporté le championnat que de deux ou trois points."

"Mais je pense que Kimi est très impressionnant."

Une opposition Antonelli-Verstappen ?

La question d’une future époque dominée par une opposition entre Antonelli et Verstappen se pose naturellement. Le Néerlandais a prolongé son engagement avec Red Bull et devrait rester un acteur majeur du championnat pour plusieurs années encore, tandis qu’Antonelli s’est déjà solidement installé au sein de Mercedes.

Mais l’équation ne se limite pas à ces deux hommes. Hamilton, désormais de retour dans la lutte pour le championnat après avoir été plus en retrait pendant plusieurs saisons, pourrait également jouer un rôle dans cette transition générationnelle.

"Hamilton est de retour dans le coup, il était même à égalité à la deuxième place du championnat avant son difficile GP à Monza, le tout après avoir été moins performant pendant deux ou trois ans. Donc cette époque est une fenêtre d’opportunité pour les anciens, et c’est aussi une fenêtre d’opportunité pour les jeunes," analyse Coulthard.

Cette situation pourrait donc offrir une période particulièrement intéressante pour la F1, avec des pilotes appartenant à plusieurs générations capables de se disputer les victoires et, potentiellement, les titres mondiaux.

Coulthard rappelle toutefois qu’en Formule 1, le talent individuel ne suffit pas nécessairement à garantir une place au sommet. La compétitivité de la monoplace reste déterminante, ce qui rend la situation actuelle de Mercedes particulièrement favorable à Antonelli.

"Voyons ce qui va se passer. Mais en Formule 1, simplement parce que quelqu’un a du talent, cela ne signifie pas toujours qu’il aura la voiture," souligne-t-il.

"Mercedes a une bonne voiture. Antonelli est bien soutenu. Il se sent intégré chez Mercedes pour les prochaines années. Max est là pour les prochaines années, Charles aussi chez Ferrari, donc nous commençons à construire ces grandes rivalités."