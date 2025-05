Sauber F1 veut des points à Imola pour son 600e Grand Prix

Sauber veut retrouver les points à Imola ce week-end, à l’occasion du Grand Prix d’Emilie-Romagne. La structure de Hinwil fête son 600e Grand Prix, après 32 ans d’une riche histoire durant laquelle elle a porté les noms de BMW et Sauber, avant de devenir Audi F1 l’an prochain.

"Imola marque le début de la série de courses européennes et l’occasion d’évaluer nos performances et nos réglages techniques sur un circuit très difficile et impitoyable" a déclaré Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe.

"Comme nous l’avons vu lors des premières courses de la saison, nous devons rester concentrés sur la cohérence tout au long du week-end : exécuter des séances propres, s’appuyer sur notre impressionnante performance aux arrêts au stand, faire des choix stratégiques intelligents et donner aux deux pilotes la meilleure chance de se battre pour les points. Nous comprenons nos priorités et ce qu’il faut faire."

Nico Hülkenberg apprécie le circuit proche de Bologne, et il espère réussir à faire un week-end fructueux : "J’aime Imola, une piste rapide, serrée et difficile, et je suis heureux que la saison européenne commence maintenant avec un autre triplé de courses difficile."

"Nous avons montré des signes d’un bon rythme cette saison, et il s’agit maintenant de construire sur cette constance tout au long du week-end. Chaque séance est importante et nous devons continuer à nous améliorer, en tirant le meilleur parti des opportunités qui se présentent à nous."

Gabriel Bortoleto connait bien le tracé d’Imola mais s’attend à un défi différent : "Imola est un circuit sur lequel j’ai déjà couru dans d’autres catégories, mais passer à la Formule 1 est une chose totalement différente. C’est sans aucun doute l’un de mes circuits préférés : il est très fluide et j’aime ses défis."

"C’est un endroit qui demande toute votre attention - chaque virage compte. Ce week-end, je me concentre sur la mise à profit de nos connaissances, sur l’amélioration de la précision et sur la recherche de ces dixièmes supplémentaires. Je suis prêt à tout donner et à obtenir un résultat correct pour l’équipe."