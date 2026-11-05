Hamilton accuse Leclerc de se montrer plus agressif avec lui qu’avec les autres

Les tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc ne sont visiblement pas retombées depuis le Grand Prix du Mexique. À la veille du rendez-vous brésilien, le septuple champion du monde a reconnu être toujours frustré par leur affrontement dans le premier tour, estimant que Ferrari avait laissé échapper une occasion majeure de signer un doublé. Mais le Britannique est allé plus loin en affirmant que son coéquipier se montrait plus agressif avec lui qu’avec ses autres adversaires, une situation qui illustre également les difficultés de Hamilton à trouver sa place dans une équipe où Leclerc est installé depuis plusieurs années.

Le Grand Prix du Mexique continue de faire parler chez Ferrari. Alors que la Scuderia a retrouvé une compétitivité encourageante ces dernières semaines, l’affrontement entre ses deux pilotes dans le premier tour de course a laissé un goût amer à Lewis Hamilton.

Le Britannique estime que l’équipe italienne disposait du potentiel nécessaire pour obtenir un résultat bien supérieur et regrette que la bataille interne ait compromis cette possibilité.

À son arrivée à Interlagos, Hamilton n’avait toujours pas eu l’occasion de discuter en détail de cet épisode avec Charles Leclerc, qui a rejoint sa femme au plus vite pour la naissance de sa fille Bianca, et le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur. Il considère pourtant qu’une explication sera nécessaire pour éviter que ce type de situation se reproduise.

"J’étais frustré, je le suis toujours. Nous devons avoir des discussions. Nous les aurons donc lorsque le temps le permettra", a déclaré Hamilton.

"Fred est retourné en Europe, auprès de l’équipe. Évidemment, Charles s’occupe de sa famille. Nous avions une occasion de gagner pour l’équipe. L’équipe a fait un travail absolument remarquable en apportant des évolutions cette année. Tout le monde a travaillé sans relâche tout au long de la saison pour essayer de combler notre retard, compte tenu de la puissance dont nous disposons."

"Je pense qu’ils ont fait un travail incroyable. Nous avons apporté beaucoup de changements à notre manière d’aborder les week-ends de course. Vous avez vraiment pu constater que nous avons réalisé d’énormes progrès, et nous avons marqué plus de points que n’importe quelle autre équipe lors des trois dernières courses, trois ou quatre. Nous aurions facilement pu réaliser un doublé. Nous devons donc absolument travailler pour nous assurer que cela ne se reproduise pas."

Hamilton estime que Leclerc le traite différemment en piste

Au-delà de la frustration liée au résultat du Mexique, Hamilton semble également s’interroger sur la manière dont Leclerc aborde leurs confrontations directes.

Interrogé sur le fait de savoir si le Monégasque se montrait plus agressif lorsqu’il se battait contre lui que face aux autres pilotes, le septuple champion du monde n’a pas cherché à esquiver la question.

Cette interrogation faisait notamment référence au comportement de Leclerc lors de son duel avec Max Verstappen à Singapour, jugé différent de son approche dans les affrontements avec Hamilton.

À la question de savoir si Leclerc courait plus durement contre lui, Hamilton a répondu sans hésiter : "Oui."

Invité à développer cette affirmation, le Britannique a toutefois préféré ne pas entrer dans les détails : "Je ne peux pas en dire davantage."

Hamilton a néanmoins laissé entendre qu’il ne s’agissait pas d’un phénomène nouveau dans la carrière de Leclerc, en évoquant ses précédents coéquipiers chez Ferrari.

"Si vous regardez ses coéquipiers, c’était la même chose avec Sebastian. C’était la même chose avec Carlos."

Une référence à Sebastian Vettel et Carlos Sainz, qui ont tous deux partagé le garage Ferrari avec Leclerc avant l’arrivée de Hamilton.

Le Britannique suggère ainsi que le Monégasque adopte une approche particulièrement combative lorsqu’il se retrouve face à son propre coéquipier, davantage encore que dans certaines batailles contre des pilotes d’autres écuries.