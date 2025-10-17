GP des États-Unis, Libres : Norris devance Hülkenberg, Piastri et Verstappen en embuscade

C’est l’heure de débuter ensemble le week-end du Grand Prix des États-Unis de F1, qui se déroule ce week-end sur le Circuit of the Americas (COTA) d’Austin. Il s’agit de la 19e manche de cette saison 2025, qui en compte un total de 24.

C’est également le quatrième Sprint sur les six qui sont prévus, sachant que les deux prochains se tiendront au Brésil puis au Qatar. En attendant, c’est donc sur le circuit texan que ce format particulièrement intense va s’appliquer.

Les pilotes n’ont en effet qu’une seule séance libre avant de vivre, ce soir à 23h30 (heure française), la Qualification Sprint, aussi appelée Sprint Shootout. Demain, le Sprint et la qualification pour la course de dimanche auront lieu.

L’heure d’essais est donc cruciale pour préparer la suite du week-end, et tout pilote qui manquera de roulage pour quelque raison que ce soit partira avec un désavantage colossal sur le reste du plateau.

19h15 : Deux équipes amènent des évolutions ce week-end. Mercedes F1 apporte des demi-trains arrière revus, avec une modification aérodynamique. Du côté de Haas, c’est un package important qui est présenté à domicile, avec un tout nouveau plancher complet, des ailettes arrière revues près des roues, et des supports de rétroviseurs modifiés.

19h19 : Six équipes arborent une livrée spéciale ce week-end : McLaren embarque la couleur irisée de l’IA de Google, Gemini. Williams rend hommage à la monoplace de 2002 (année de création de son sponsor titre Atlassian) avec du blanc et du bleu métallisé, Racing Bulls étonne avec un motif écaille de tortue, tandis que Haas étrenne une décoration américaine. Enfin, Alpine a ajouté du jaune pour Mercado Libre, le sponsor de Franco Colapinto, et cette décoration restera en vigueur au Mexique et au Brésil.

19h22 : La nouvelle de ce début de week-end c’est que Lando Norris a été reconnu "coupable" par son équipe d’un excès d’agressivité à Singapour. Le Britannique a mentionné des répercussions pour lui jusqu’à la fin de l’année. Une sorte de carton jaune ? Andrea Stella, son directeur, en a dit un peu plus.

19h25 : Les conditions météo du week-end s’annoncent éprouvantes, avec le protocole pour les fortes températures déclenché.

19h30 : C’est parti pour ces EL1 !

19h31 : Comme attendu, les pilotes sont nombreux à prendre la piste.

19h35 : Tous les pilotes sont en pneus durs pour le moment, et CarloS Sainz signe le meilleur temps, battu par Liam Lawson. Les chronos vont évidemment tomber.

19h37 : Lewis Hamilton prend la main en 1’36"666. Tous les pilotes sont sur le circuit.

19h38 : Max Verstappen remonte en tête en 1’36"192, et Yuki Tsunoda se place deuxième à trois dixièmes.

19h39 : Sainz reprend la tête de la séance en 1’36"130.

19h40 : La bataille fait déjà rage en tête, Lando Norris s’empare du meilleur temps en 1’36"126. Pierre Hamelin parle de Valtteri Bottas à Isack Hadjar qui rappelle l’essentiel à son ingénieur : "Arrête de me parler de Bottas, il n’y a pas de Bottas en piste, c’est perturbant". Ce à quoi l’ingénieur répond : "En effet, je m’excuse."

19h43 : Verstappen reprend la tête en 1’35"426, et Tsunoda se glisse en deuxième place.

19h47 : Russell s’intercale entre les Red Bull, tandis que Norris se place juste derrière Tsunoda.

19h49 : Hamilton en termine avec un nouveau tour rapide qui le place en tête en 1’34"857.

19h51 : Lance Stroll est passé au large, et le drapeau rouge est déployé. Le Canadien a visiblement laissé des débris sur la trajectoire. Une pièce de carbone qui pourrait découper un pneu est en effet présente sur le vibreur de l’avant-dernier virage.

19h54 : La séance va reprendre à 19h55.

19h55 : C’est reparti !

19h59 : Sainz est rappelé en urgence à son stand : "Rentre, n’attaque pas, on va chercher un possible problème sur la boîte de vitesses".

20h03 : Norris, qui est le plus rapide dans le dernier secteur, se place deuxième juste devant Verstappen.

20h04 : Ocon a fait une erreur sans gravité avec un tout droit à l’épingle avant la longue ligne droite. Il dit que ses freins sont restés à fond tout le long du freinage.

20h08 : Les pilotes sont obligés de travailler sur les longs relais, en parallèle de chronos rapides, et l’on voit pour l’instant des séries de tours chez plusieurs d’entre eux. Seuls Sainz et Ocon sont au stand, les 18 autres sont en piste.

20h14 : Les pilotes rentrent au stand, seuls Norris, Bearman, Ocon et Bortoleto sont en piste. On peut s’attendre à une nouvelle série de tours rapides pour terminer la séance.

20h19 : C’est en pneus mediums que les pilotes sortent, puisqu’ils sont obligatoires en SQ1 et SQ2 lors du Sprint Shootout, qui se tiendra ce soir à 23h30, heure française.

20h20 : Les pilotes Red Bull ont même chaussé les gommes tendres ! C’est aussi le cas de Pierre Gasly.

20h22 : Leclerc se plaint d’un problème de boîte de vitesses et d’une odeur d’huile !

20h23 : Tsunoda a amélioré mais Verstappen fait immédiatement mieux en 1’33"648. Gasly remonte au cinquième rang et Fernando Alonso prend la tête de la séance en 1’33"639 !

20h24 : Hamilton a pris le troisième temps en mediums, et Piastri le bat tout juste avec le troisième chrono à deux dixièmes d’Alonso.

20h25 : Le problème de boîte de vitesses se confirme pour Leclerc, dont la séance est terminée.

20h26 : Norris prend la tête de la séance en 1’33"294. Nico Hülkenberg remonte au quatrième rang. Le replay montre que la voiture de Leclerc a bien eu un problème au moment de passer un rapport.

20h27 : Hadjar est informé à la radio que son moteur a un problème. Le Français, déjà agacé par Honda récemment, est énervé : "C’est une blague !"

20h29 : Antonelli n’est que 16e, Russell remonte septième. Tsunoda a fait une petite erreur dans le premier secteur.

20h30 : C’est la fin de ces Essais Libres !

20h31 : Piastri remonte en deuxième place.

20h32 : Hülkenberg se place deuxième !

Norris termine donc en tête devant Hülkenberg et Piastri. Alonso est quatrième devant Verstappen et Albon. Septième, Russell est le premier pilotes à avoir roulé uniquement en mediums, comme Hamilton et Hadjar qui le suivent pour conclure le top 10.

Bearman et Ocon se placent raisonnablement bien avec Haas, devant Bortoleto, Tsunoda et Stroll. Lawson, lui aussi en mediums, est 15e devant les Alpine de Colapinto et Gasly, puis Antonelli. Sainz et Leclerc, victimes de problèmes de boîte de vitesses, ferment la marche.