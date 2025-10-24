Alonso est ’un peu inquiet’ pour Aston Martin F1 avant le GP du Mexique

Fernando Alonso s’est montré agacé après la dernière course où, malgré sa dixième place finale à l’arrivée et sa sixième position sur la grille du Sprint, il avait dit qu’Aston Martin F1 était la neuvième force du plateau tout au long du week-end.

Le double champion du monde n’est pas certain que la forme de l’AMR25 soit la même au Mexique qu’à Austin, mais il craint une répétition des difficultés des deux éditions précédentes pour son team.

"On verra, il y a des hauts et des bas selon les caractéristiques. Mexico n’a pas été très sympa pour nous ces deux dernières années, nous sommes un peu inquiets pour ce week-end mais nous allons tout donner et nous espérons marquer des points" a déclaré Alonso.

Alonso a aussi discuté de la manière dont les trois candidats au titre doivent aborder la fin de saison : "Cela dépend de chacun et des cas. Chaque pilote le vit différemment, tous les scénarios sont différents, je ne pense pas que 2007 soit similaire à ce que nous vivons maintenant. C’est intéressant de l’extérieur et on espère voir le dénouement à Abu Dhabi."

L’Espagnol s’est également penché sur ce que doivent faire Oscar Piastri et Lando Norris pour résister à Max Verstappen, même s’il pense que le dénouement de la saison dépendra de Red Bull avant tout.

"Ne pas trop stresser au sujet des points, des calculs. Ils sont rapides, donc ils ne doivent pas chercher à changer, si Max gagne toutes les courses et gagne le championnat, c’est comme ça, on ne peut pas aller contre la nature. Mais ils sont détendus, ils ont un bon management et une bonne voiture. Mais ça dépend surtout de Red Bull, si Max a la voiture on sait qu’il fera ce qu’il faut."

Lance Stroll ne sait pas comment l’AMR25 se comportera à Mexico, notamment à cause des 2200 mètres d’altitude. Interrogé sur la place de l’équipe dans la hiérarchie après les commentaires d’Alonso l’ayant jugé comme neuvième force du plateau, il tempère ces propos.

"C’est un circuit très différent, à haute altitude, donc la voiture est très différente ici. On verra où on sera" a déclaré Stroll. "Cela dépend du type de circuit, on est plus compétitifs sur certaines pistes que sur d’autres."

Le Canadien a effectué un très long premier relais à Austin en début de course avec les pneus tendres, rappelant à quel point la gestion des gommes est son point fort en course. Il explique comment l’harmonie avec la voiture l’a aidé à y parvenir.

"La voiture était bonne en course à Austin, j’avais une bonne harmonie avec et elle se comportait bien. Donc j’ai pu gérer les pneus, les tendres étaient meilleurs que prévus et j’ai pu aller loin avec dans la course en gardant un bon rythme."