Coulthard relativise l’importance des dépassements en F1

David Coulthard a balayé l’idée selon laquelle le championnat du monde de F1 aurait besoin de nombreux dépassements pour être passionnant. L’ancien pilote de Formule 1 rappelle que l’objectif est la performance, et que c’est parfois antinomique des dépassements.

Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en F1 cette saison, avec pour objectif de multiplier les opportunités de dépassement. Les monoplaces sont plus petites et plus légères, l’aéro active, ainsi que le boost électrique à disposition des pilotes, sont censés favoriser les dépassements, sans garantie d’y parvenir.

"Si la voiture la plus rapide se qualifie à l’avant, pourquoi s’attendrait-on à ce que quelqu’un la dépasse ? Le principe même de la Formule 1, c’est que les plus rapides sont devant et les plus lents derrière. Quand la course commence, le plus lent ne va jamais remonter tout le peloton pour gagner" a argumenté Coulthard dans le podcast Up To Speed.

"Il suffit de regarder l’histoire de ce sport. Il faut être le plus rapide. En tant que pilote, je voulais être en pole position parce que, particulièrement à Monaco, si je virais en tête au premier virage, 90 % du travail était fait."

L’ancien présentateur de F1 TV, Will Buxton, a ajouté que le problème des dépassements sur certains circuits est très ancien, et qu’il n’y a pas forcément de solution à disposition : "On n’arrive plus à dépasser à Monaco depuis les années 1920."

"Donc 100 ans plus tard, il n’y a toujours pas grand-chance que cela arrive. Mais l’espoir avec ce nouveau règlement est que le dépassement soit un peu plus facile, que la course soit un peu plus excitante qu’elle ne l’a été."

Coulthard a comparé une course à un match de football, affirmant que si l’équipe favorite d’un supporter gagnait 1-0, celui-ci repartirait en disant que c’était un match passionnant, peu importe le spectacle sur le terrain.

"Je ne comprends pas cet argument. Au foot, si votre équipe gagne 1-0, vous repartez en disant ’c’était un bon match’. Vous n’avez pas besoin de voir 100 buts, ou des points comme au basket. Ce n’est pas une question de quantité d’actions."

"Je me souviens de [Nigel] Mansell dépassant Gerhard Berger par l’extérieur au Mexique en 88. Ça reste gravé dans ma mémoire parce que, je me trompe peut-être d’année (c’était 1990, ndr), c’était un dépassement incroyable."

"Ou je me souviens du tour de qualification de Senna à Monaco, une seconde plus rapide qu’Alain Prost. Ce qui compte, ce sont ces moments mémorables plutôt que leur accumulation. Sinon, c’est juste comme faire défiler un flux de réseaux sociaux."