’Oncle Rob’ Marshall est-il à l’origine de la domination de McLaren F1 ?

Dan Fallows, ancien bras droit d’Adrian Newey chez Red Bull, pense que le bond en avant de McLaren F1 depuis deux ans est majoritairement imputable à Rob Marshall. L’ingénieur a rejoint Woking en 2023 et selon son ancien collègue, c’est un fédérateur qui aura réussi à faire fonctionner l’équipe, tout en apportant des idées novatrices.

"Nous l’appelions Oncle Rob – c’est un type adorable" a expliqué Fallows dans le podcast de James Allen. "Je pense que c’est une partie de son impact, à bien des égards. C’est quelqu’un de bien pour rassembler les gens. Il n’a pas de faux-semblants, il ne fait pas de politique."

"Parfois – en particulier avec ce règlement, où il est très important de pouvoir relier l’aérodynamique et la dynamique du véhicule – il est crucial que la suspension fonctionne en harmonie avec l’aéro. C’est quelqu’un qui peut aider à faire le lien entre les départements."

"Je ne sais pas à quel point ils collaboraient bien auparavant, mais c’est quelqu’un capable de le faire. Mais c’est aussi un grand innovateur. Donc, s’ils ont des problèmes particuliers, notamment du côté mécanique, c’est quelqu’un de très doué pour trouver des solutions créatives. Je pense qu’on a vu des innovations intéressantes chez eux, par exemple sur la suspension."

"Et je ne dis pas que c’est forcément lui, mais ça porte clairement sa marque. Je pense qu’il est capable de faire cela, et aussi d’être ce genre de figure emblématique, quelqu’un à qui on peut venir parler. C’est très utile dans une équipe qui est particulièrement sous pression. Je pense qu’il a probablement eu un impact."

Fallows a noté que l’approche de McLaren en matière de développement a été cohérente avec un plan global d’évolutions. Plutôt que de rechercher des gains immédiats, McLaren a opté pour une stratégie prudente consistant à produire et tester les évolutions lors des séances d’essais avant de les intégrer complètement à la voiture.

"Depuis qu’ils ont fait un bond en performance en 2023, ce que je trouve impressionnant, c’est que certaines de leurs mises à jour ne sont pas visuellement très marquantes, mais ils avaient clairement un plan."

"Ils s’y sont tenus, ils ont adopté une philosophie pour améliorer la voiture, et ils ont progressivement grignoté des dixièmes, devenant de plus en plus rapides. Je sais par expérience personnelle, comme beaucoup dans le paddock, que ces règlements rendent difficile le fait de produire une performance fiable."

"C’est difficile de mettre quelque chose sur la voiture et être certain que cela fonctionnera. Mais ils semblent y parvenir. Et je pense que c’est probablement ce qui est le plus impressionnant. Le fait qu’ils soient clients n’est probablement plus aussi pertinent."

"Je sais que le moteur Mercedes est très bon, mais je pense qu’à ce stade de la réglementation, la plupart des moteurs sont assez régulièrement performants aussi. Ils fabriquent leur propre boîte de vitesses. Ils conçoivent suffisamment d’éléments sur la voiture pour pouvoir faire la différence."

"Et je pense que c’est exactement ce qu’ils ont fait. Ils ont réussi à apporter ces évolutions sur la voiture de manière constante. Elles fonctionnent de manière fiable et ils ont réussi à garder une longueur d’avance sur les autres."