Coulthard : Hamilton a des raisons d’être positif malgré la situation

David Coulthard estime que Lewis Hamilton a des raisons d’être positif malgré un Grand Prix d’Espagne difficile.

Hamilton a terminé sixième sur le circuit de Barcelone, trois places derrière son coéquipier Charles Leclerc. Le septuple champion du monde a devancé Leclerc en qualifications pour la deuxième fois seulement en 2025, mais a peiné à trouver le rythme en course. En effet, après seulement 10 tours, Hamilton a reçu des consignes d’équipe après avoir bloqué Leclerc derrière lui.

Après l’intervention de la voiture de sécurité, Hamilton a été dépassé par Nico Hülkenberg et sa Sauber pour la cinquième place, concluant une course désastreuse.

Après la course, un Hamilton découragé a déclaré que la course n’avait « rien eu de positif ».

Cependant, Coulthard a estimé qu’il y avait encore des signes encourageants pour le septuple champion du monde.

"Je pense que, que Lewis le veuille ou non, Ferrari a pris la bonne décision."

"Si l’équipe, dans sa situation compétitive actuelle, avait été dans la situation inverse, c’est lui qui aurait été propulsé devant Charles parce qu’il faut toujours lancer sa voiture la plus rapide devant, quitte à régler le problème plus tard dans le Grand Prix."

"Dans ce cas précis, Lewis est arrivé en course mais n’était pas dans le rythme au début. Alors oui il a pris un coup sur la tête. Il a pris un K.O. et c’est resté dans sa tête au moment de commenter la course à l’arrivée."

"Mais il y a eu un moment au milieu du Grand Prix où il a égalé Charles et a semblé trouver un peu de confort."

"Il y a donc des raisons d’être positif pour Lewis, mais pour l’instant, je pense qu’il est un peu sonné de subir toutes ces difficultés avec la Ferrari et les pneus."