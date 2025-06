’Je vais te chasser avec un couteau’ : un harcèlement hors de contrôle en F2 ?

Le harcèlement est-il de plus en plus normalisé en sport automobile ? C’est l’inquiétude que l’on peut avoir face aux commentaires reçus par plusieurs pilotes récemment. Alex Dunne, qui a causé à Monaco un carambolage au départ (photo en bas), a fondu en larmes en conférence de presse à Barcelone, une semaine plus tard.

En réponse, Richard Verschoor (photo en haut) a déploré des messages qui "ne devraient pas être un standard" selon lui mais qui semblent se répéter à l’infini : "Va te faire foutre Verschoor, tu vas payer", mais aussi "Richard Verschoor, quand je vais te mettre la main dessus...", ou encore "Verschoor tu as intérêt à courir parce que je vais te chasser avec un couteau".

La détresse des pilotes semble être de plus en plus importante, tant ils sont baignés dans la proximité avec le public, au moins virtuellement. Dunne a révélé avoir supprimé tous les réseaux sociaux de son téléphone, mais la FIA, la F2 et la F3 ont rappelé que cela ne doit pas arriver.

"Au nom de nos équipes et de nos pilotes, la F1, la F2, la F3 et la FIA, dans le cadre de leur campagne ’Unis contre le harcèlement en ligne’, condamnent fermement le harcèlement sous toutes ses formes. Nous continuerons à agir collectivement et à signaler le harcèlement sur les plateformes de réseaux sociaux" peut-on lire dans un communiqué.

"Que vous soyez un fan ou que vous fassiez partie du monde du sport automobile, nous sommes tous animés par la passion. Au cœur de tout cela, il y a des êtres humains. Nous demandons à tout le monde de rester respectueux envers les athlètes et leurs équipes."

Difficile d’imaginer qu’un simple communiqué fera réfléchir les personnes abjectes qui lancent de tels propos. Andrea Stella, directeur de McLaren F1 pour qui Dunne est pilote junior, l’a défendu : "Je pense que nous devons réaliser que nous vivons dans un monde difficile dans lequel les gens peuvent attaquer les gens sans fondement, parfois sans compétence."

"Donc nous soutenons complètement Alex, non seulement sur la piste mais aussi en dehors de la piste. Je me suis senti un peu désolé pour lui, mais je suis aussi très fier qu’il ait montré sa réaction, qu’il ait été authentique, naturel - mais j’en appelle à notre sens des responsabilités en général."

"Nous devons nous assurer que dans tout ce que nous faisons, nous essayons d’éviter les situations qui peuvent être trop controversées - sans faire référence à la situation avec Alex, sans faire référence à ce qui a été écrit dans les médias, je sais ce qui a été écrit dans les commentaires. Mais le sens des responsabilités est le principal appel que j’aimerais lancer."

Dunne est critiqué pour son pilotage parfois extrême, et Stella assure que cela fait partie de son processus de progression : "Alex se débrouille très bien, c’est un pilote très rapide, très talentueux, et la situation qu’il a vécue à Monaco est l’une de celles où l’on peut apprendre beaucoup."

"Si l’on y réfléchit bien, plusieurs champions du monde ont vécu des situations très importantes pour affiner leur façon de piloter. Nous avons eu de bonnes conversations avec Alex pour réaffirmer notre soutien total à son talent, au championnat pour lequel il se bat - nous voyons toujours une personne très mature."

"La façon dont il a couru aujourd’hui, la façon dont il a réussi à dépasser des voitures de manière très propre dans le premier tour, à rester calme et à voir comment la situation aurait évolué, et à capitaliser quand l’occasion s’est présentée, a été une réponse immédiate à la situation qu’il a eue à Monaco, et à la pression qui est venue de ces commentaires sur les médias sociaux, pour moi c’est quelque chose qui me rend très fier de lui."