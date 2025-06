On a construit la Mercedes F1 W15 - Lego Speed Champions

Voici le 4e des dix sets Lego Speed Champions reprenant les F1 de 2024 qui passe entre nos mains.

Après la Red Bull RB20, la Kick Sauber C44, la McLaren MCL38, place à la Mercedes F1 W15 de la saison dernière.

C’est la dernière monoplace pilotée par Lewis Hamilton pour le compte de l’équipe allemande avant son passage chez Ferrari cette année.

Le set est évidemment dans la norme des trois autres en termes de taille et de pièces (267 à assembler) et, là encore, on note un montage différent des autres F1.

Il y a toujours les stickers fournis pour reproduire la décoration officielle de la Mercedes F1 de l’an passé.

Retrouvez ci-dessous quelques photos du montage réalisé par nos soins.

