Williams compte pousser rapidement sa FW48 grâce à la fiabilité du V6 Mercedes

Pour cette nouvelle ère technique de la F1, James Vowles ne s’attend pas à voir son motoriste, son ancien employeur Mercedes F1, bénéficier en 2026 d’un avantage comparable à celui qui avait laissé toute la grille à distance lors de l’introduction des moteurs hybrides en 2014.

Le directeur de Williams s’est exprimé lors du lancement de la FW48 aujourd’hui sur une question récurrente du paddock : dans quelle mesure les équipes ont-elles dissimulé leur véritable niveau lors du shakedown de Barcelone ?

Vowles a été interrogé sur les signaux parfois contradictoires envoyés par les premiers roulages hivernaux. Mercedes a notamment impressionné par sa fiabilité et son kilométrage, tandis que certains constructeurs pourraient ne pas avoir encore montré toutes leurs cartes.

Face à une question directe sur "le sandbagging", c’est-à-dire rouler volontairement en dessous de son potentiel, et sur ce à quoi s’attendre lors des essais de Bahreïn, Vowles a d’abord tenu à souligner la complexité du contexte actuel.

"C’est une bonne question sur le sandbagging," a commencé le patron de Williams.

"Sans référence avec sa propre voiture, il devient très difficile de savoir ce que font réellement les autres à ce niveau-là. C’est un peu plus simple quand Mercedes est en piste, par exemple, parce qu’il n’y a plus énormément de marge pour cacher son jeu dans ce cas-là."

Pour Vowles, la situation actuelle diffère profondément de celle observée lors des précédents grands bouleversements réglementaires, en particulier en 2014.

"Si l’on remonte jusqu’en 2014, je pense que Mercedes était déjà impressionnante à ce moment-là, alors que la plupart des autres ne l’étaient pas. C’est là que résidait une partie de leur avantage. Je pense que cet avantage n’existe plus aujourd’hui."

Le Britannique reconnaît toutefois la solidité affichée par la marque à l’étoile lors des premiers roulages.

"On les a vus couvrir une distance de course complète, et ils sont très forts lorsqu’il s’agit de changements de réglementation et d’intégration. Je ne peux pas expliquer pourquoi les autres semblaient davantage en difficulté."

Ces roulages pour Mercedes, avec sa propre équipes, avec McLaren F1 et aussi Alpine, va aussi servir Williams. Vowles indique qu’il veut clairement lancer un programme très intense en piste pour la FW48.

"De notre côté, pendant cette période, nous avons pratiquement validé tout ce que nous voulions. Nous avons poussé les systèmes, le refroidissement, et cherché à optimiser chaque élément sur le banc dynamique."

"En ce qui concerne mes attentes pour Bahreïn avec notre FW48, avant toute chose, nous avons vu que l’unité de puissance Mercedes est fiable. Il y aura encore des démons cachés à l’intérieur - c’est précisément le rôle des essais, et c’est pour cela que nous avons encore six jours - mais c’est déjà une très bonne base de travail. Il en va de même pour la boîte de vitesses."

"Nous avons donc la chance que Mercedes ait eu suffisamment de F1 en piste à Barcelone pour recueillir de nombreuses informations sur la boîte et le moteur, ce qui nous permettra de prendre de l’avance à Bahreïn."

"Je pense que nous pourrons avoir une accumulation de kilomètres à un niveau très élevé, ce qui n’est pas ce à quoi on s’attend habituellement au début d’une toute nouvelle ère moteur."

Conséquence directe : la priorité ne sera pas simplement de survivre aux premiers essais. La FW48 doit rattraper son retard.

"Je pense que de nombreux motoristes seront capables, dès la sortie des stands, d’enchaîner les kilomètres. Dès lors, la question devient : comment optimiser tout cela ? Comment utiliser l’énergie électrique ? Comment tirer le maximum de la voiture ? Nous avons un peu de retard de ce côté mais nous savons que nous pourrons certainement attaquer un peu plus vite le travail de performance grâce à toutes les connaissances que Mercedes a récoltées côté moteur à Barcelone."

Retrouvez les photos HD de la présentation de la livrée de la Williams F1 FW48 en cliquant ici.

