Comment Verstappen a récupéré le numéro 3

Max Verstappen a levé le voile sur les coulisses d’un choix symbolique pour la saison de F1 qui démarre ce week-end : l’adoption du numéro 3, longtemps associé à son ancien coéquipier Daniel Ricciardo. Une décision qui n’a rien d’anodin et qui a nécessité à la fois l’accord du principal intéressé et celui de la Fédération Internationale de l’Automobile.

En 2014, Ricciardo avait choisi le numéro 3 comme numéro personnel et l’a conservé tout au long de sa carrière en Formule 1, jusqu’à sa retraite intervenue après le Grand Prix de Singapour 2024. Verstappen, de son côté, avait longtemps couru avec le 33, avant d’adopter le numéro 1 en 2022, privilège réservé au champion du monde en titre.

Mais après avoir été contraint d’abandonner ce numéro à l’issue de la saison 2025 - remportée par Lando Norris - le Néerlandais a envisagé une autre option. Plutôt que de revenir au 33, Verstappen a décidé de se tourner vers le numéro 3 en demandant l’autorisation à Ricciardo.

"Pour moi, mon numéro préféré a toujours été le numéro 3," a confié Verstappen à Viaplay.

"Je ne pouvais tout simplement pas le prendre à l’époque à cause de Daniel. À Austin, on a eu une bonne discussion autour d’un verre pour savoir si je pouvais reprendre le numéro 3. J’ai une très bonne relation avec Daniel, et il a été très heureux de me le céder, heureusement. Je lui en suis donc très reconnaissant."

L’opération ne se résumait toutefois pas à une simple formalité administrative. Le règlement prévoit en effet qu’un numéro ne redevienne disponible qu’après deux saisons complètes d’absence de la Formule 1 pour le pilote qui l’utilisait.

Dans le cas de Ricciardo, ce délai n’était pas totalement écoulé. Red Bull Racing a donc dû solliciter une dérogation spéciale auprès de la FIA, laquelle a finalement été accordée parce que Ricciardo a donné son accord.

Le manager de Verstappen, Raymond Vermeulen, est revenu sur les démarches entreprises.

"En théorie, ce n’était pas possible. Nous avons fait un peu de travail en coulisses pour voir si nous pouvions récupérer le numéro. Il faut être absent pendant deux ans. Techniquement, Daniel n’était absent que depuis un an et demi. Mais il a été très favorable à l’idée que Max puisse avoir le numéro."

"La FIA devait voter. Et au final, Laurent Mekies a fait en sorte que nous puissions récupérer ce numéro. C’est donc, en quelque sorte, le numéro préféré de Max depuis ses débuts, et il est maintenant de retour avec lui."

Un choix à la fois personnel et chargé de symboles pour Verstappen, qui entamera ainsi un nouveau chapitre de sa carrière avec un numéro qu’il considérait déjà comme le sien bien avant son arrivée au sommet de la discipline.