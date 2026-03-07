Champion en titre, Norris affiche une motivation intacte pour 2026

Sacré champion du monde des pilotes l’an dernier, Lando Norris a donné un aperçu de son état de motivation et de ce que pourrait être la fin de sa carrière en Formule 1. Et que ses fans se rassurent, le Britannique ne s’est pas laissé endormir par son premier titre pilotes.

A Melbourne, pour l’ouverture de la saison 2026, le pilote de McLaren F1 assure n’avoir jamais été aussi déterminé, lui qui affirme avoir réalisé la préparation hivernale la plus intense de sa carrière.

"J’ai probablement fait plus d’entraînement et de préparation pendant l’intersaison que je ne l’ai jamais fait auparavant, donc ce n’est certainement pas le cas que je me sois davantage détendu ou que j’aie fait la fête, quoi que ce soit. C’était en réalité tout l’inverse. Donc non, j’ai toujours autant faim," explique Norris.

À 26 ans, le Britannique a donc évoqué son envie de poursuivre sur sa lancée malgré l’atteinte d’un premier sommet dans sa carrière. Loin d’avoir apaisé son ambition, ce premier titre mondial semble au contraire avoir renforcé sa motivation.

"Je pense que cela m’a donné encore plus envie, d’une certaine manière, parce que vous ressentez ce sentiment – c’est la même chose que lorsque vous avez une première victoire et que vous en voulez immédiatement une autre."

"Pour moi, c’était la même sensation avec un championnat en poche. Ce premier est incroyable, mais ensuite vous voulez évidemment en décrocher un deuxième."

Le champion du monde en titre a enfin précisé qu’il ne quitterait la discipline que lorsqu’il estimera ne plus être capable d’évoluer au plus haut niveau.

"Certainement pas dans la mauvaise version de ce que vous décrivez. Je trouverais toujours impossible d’avoir envie de monter en piste sans tout faire pour essayer de gagner. Je me sentirais embarrassé si ce n’était pas le cas. Donc quand ce moment viendra, je prendrai ma retraite et je quitterai la Formule 1. Mais d’ici là, je ferai toujours tout ce que je peux pour gagner, et le fait d’avoir remporté le championnat l’an dernier m’a encore plus donné envie d’y parvenir cette année."