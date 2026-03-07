Bearman révèle qu’il a craint pour sa place chez Haas F1 en 2025

Oliver Bearman a connu une première partie de saison difficile l’an dernier, alors qu’il était débutant. Le pilote Haas F1 a enchaîné les bourdes et les déceptions, ce qui l’a fait penser à un moment qu’il allait perdre son volant en Formule 1 au terme de sa première année.

Le point le plus bas de sa saison a possiblement été atteint en Hongrie, où il a enchaîné les incidents, avant de se relever petit à petit, jusqu’à signer une très belle quatrième place au Mexique.

"J’avais juste cet état d’esprit" a-t-il déclaré au podcast High Performance. "Je ne marque pas de points comme ça. Je dois pousser un peu plus. Continuer à pousser un peu plus. Ces petites erreurs n’arrêtaient pas de se produire et j’en ai fait une autre pendant la course, endommageant à nouveau la voiture."

"Nous avons dû abandonner et c’était la pire fin possible pour la première moitié de l’année. C’était déjà un moment difficile pour moi, car quoi que je fasse, j’étais en 11e position, puis j’ai essayé de donner un peu plus, ce petit 1 % supplémentaire, et ça s’est terminé comme ça."

"En gros, j’ai quitté le circuit avec des points d’interrogation partout, ça ne se passe pas comme prévu. Ce n’est pas comme ça que je voulais terminer ma première moitié de saison. Je ne vois aucune progression ici, et c’est juste difficile."

Ce passage à vide l’a contraint à avoir une conversation difficile avec son coach mental, et à envisager des solutions radicales avant de perdre son volant en Formule 1.

"J’ai dû avoir une conversation très difficile avec moi-même et une conversation difficile avec mon coach mental. À ce moment-là, j’étais également dernier au championnat, parmi tous les pilotes ayant marqué des points."

"Il y avait donc des gens en dessous de moi, mais ils n’avaient marqué aucun point. Nous nous sommes assis et nous nous sommes dit ’ça ne va pas marcher, tu vas devoir faire tes valises si tu continues à piloter comme ça et à faire ces erreurs’."

Bearman a vécu une période difficile en cours de saison 2025, avec notamment un tête-à-queue dans les stands à Silverstone sous drapeau rouge, et un enchaînement d’autres mauvais moments : "Parce que la F1 est impitoyable, et j’ai eu quatre ou cinq courses où ça ne marchait tout simplement pas."

"J’ai eu cette histoire stupide à Silverstone. J’ai eu ce week-end à Budapest et on ne voit pas de progrès, vous voyez ? Donc, les gens qui décident de mon avenir ne voient pas d’amélioration, et que faites-vous quand vous ne voyez pas d’amélioration ? Vous vous en débarrassez."

La pause estivale a été un tournant pour lui, car il en a profité pour réévaluer son état d’esprit et revenir plus fort : "Je me suis dit ’OK, je dois vraiment me ressaisir et me reprendre en main’. Et cette conversation difficile m’a vraiment réveillé."

"Elle m’a fait comprendre, tout d’abord, à quel point ce sport est impitoyable et, ensuite, qu’avec un petit changement à la fin, je n’avais pas besoin de bouleverser mon monde. J’avais juste besoin d’un peu de structure pour pouvoir performer à un niveau beaucoup plus élevé."