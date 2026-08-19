Officiel : Sainz prolonge finalement avec Williams et complète le duo pour 2027

Williams a verrouillé l’avenir à moyen terme de ses pilotes en Formule 1. Après avoir confirmé la prolongation d’Alex Albon la veille, l’écurie de Grove a annoncé celle de Carlos Sainz, qui poursuivra son aventure avec l’équipe au-delà de 2026. Malgré une saison difficile, l’Espagnol reste convaincu par le projet et formera avec Albon l’un des duos les plus expérimentés du plateau pour l’année du 50e anniversaire de Williams.

Arrivé chez Williams en 2025, Sainz s’est rapidement imposé comme l’un des piliers du projet de reconstruction. Le quadruple vainqueur de Grands Prix a apporté son expérience technique, sa vitesse et sa capacité à analyser précisément les faiblesses de la monoplace, tout en participant activement au travail réalisé à l’usine de Grove.

Son engagement est désormais prolongé par un nouveau contrat pluriannuel, signe de la confiance réciproque entre le pilote et l’écurie.

"Je suis ravi d’annoncer que je poursuis mon aventure au sein de la famille Atlassian Williams F1 Team ! Je crois profondément aux personnes qui composent cette équipe, aussi bien à l’usine que sur les circuits, ainsi qu’aux investissements et au travail acharné réalisés en coulisses," a déclaré Sainz.

"Nous avons tout ce qu’il faut pour redresser la situation ensemble. Je suis aussi déterminé qu’au premier jour à aider Williams à retrouver la place qui est la sienne, et j’ai hâte de créer encore davantage de souvenirs avec l’équipe."

Sainz et Albon, un duo confirmé jusqu’en 2027

L’annonce de Sainz intervient seulement 24 heures après celle de la prolongation d’Alex Albon. Williams dispose donc désormais de sa composition complète pour 2027, année durant laquelle l’écurie célébrera son 50e anniversaire.

Les deux hommes disposent d’un vécu considérable en Formule 1. À eux deux, ils cumulent plus de 370 départs en Grand Prix, plus de 1600 points et 31 podiums.

L’association Sainz-Albon avait déjà permis à Williams de réaliser sa meilleure saison depuis 2016 l’année dernière. Sainz avait notamment décroché son premier podium avec l’écurie à Bakou, en terminant troisième, avant d’ajouter un podium lors du Sprint d’Austin puis un autre au Grand Prix du Qatar.

À 31 ans, l’Espagnol va donc continuer à jouer un rôle central dans la reconstruction de Williams, alors que la saison 2026 s’est révélée nettement plus compliquée que la précédente.

L’équipe reste toutefois convaincue que le travail effectué en interne finira par porter ses fruits et que les investissements consentis dans les infrastructures, les ressources humaines, les outils et les processus permettront à Williams de retrouver progressivement les avant-postes.

Cette ambition prend une dimension symbolique supplémentaire en 2027 : Williams célébrera son demi-siècle en Formule 1 aux côtés de McLaren et Ferrari, deux autres équipes emblématiques ayant également atteint ce cap.

Sainz possède d’ailleurs une particularité rare puisqu’il est l’un des trois seuls pilotes, avec Alain Prost et Nigel Mansell, à avoir couru pour Williams, McLaren et Ferrari.

Vowles peut souffler après quelques mois d’incertitude !

Pour James Vowles, la prolongation de Sainz est un soulagement, après les critiques formulées par l’Espagnol tout au long des dernières semaines. Ce nouveau contrat qui lui a été offert récompense autant ses performances en piste que son implication dans le développement de l’écurie.

"Dès son arrivée, le talent de Carlos au volant et son implication à l’usine ont été extrêmement précieux pour ce projet : il travaille jour après jour avec ses ingénieurs afin de trouver chaque milliseconde," a expliqué le directeur de Williams.

"Il est un leader de cette équipe, et je suis ravi qu’il puisse voir ce qui est possible alors que nous poursuivons sa reconstruction."

Vowles insiste également sur la contribution moins visible du pilote espagnol, au-delà des résultats obtenus le dimanche.

"Ce ne sont pas seulement ses qualités en course et sa vitesse qui ressortent, mais aussi le travail qu’il accomplit en coulisses dans la recherche de la haute performance. Carlos partage la conviction et l’ambition que nous avons chez Atlassian Williams F1 Team et il se donne chaque jour pour les concrétiser," a-t-il ajouté.

Le directeur de Williams estime ainsi disposer, avec Sainz et Albon, d’une combinaison particulièrement solide pour accompagner la prochaine étape du projet.

"Avec Alex, je crois sincèrement que nous avons l’un des duos les plus solides de la grille, ainsi qu’une équipe capable de se battre ensemble pour chaque parcelle de performance," a conclu Vowles.