Comment Red Bull veut réussir à ’se mettre dans le rythme’ de McLaren F1

Red Bull a une idée de la manière dont elle veut progresser dans les prochains Grands Prix. Paul Monaghan, le directeur de l’ingénierie de l’équipe, détaille les prochaines étapes et les objectifs de développement pour la RB21, afin de la faire revenir sur la concurrence.

"Pas nécessairement" a répondu Monaghan, interrogé sur un possible conflit entre les objectifs de rendre la voiture plus facile à conduire et les réactions des pilotes. "La nervosité de votre voiture est peut-être relative. Je parie qu’il y a 18 autres voitures dans cette voie des stands que nous trouverions tous très difficiles à conduire."

"Vous essayez donc d’équilibrer votre voiture au maximum et nous sommes à un ou deux dixièmes de la voiture la plus rapide sur la grille. La voiture de l’année dernière avait quelques défauts, et nous les avons corrigés de manière significative sans trop en faire, à mon avis."

"Maintenant, nous devons essayer de faire en sorte que celle-ci soit un peu meilleure. Si nous avons deux dixièmes de retard sur un circuit de cinq kilomètres et demi avec une vingtaine de virages, si nous trouvons quelques centièmes dans chaque virage, tout d’un coup, nous sommes sur le rythme de la voiture de tête actuelle."

"Mais ils sont tous assez difficiles. Maintenant, nous devons juste essayer d’obtenir un peu plus de vitesse avec cette voiture, essayer d’améliorer sa stabilité au point que les pilotes trouvent qu’elle est plus facile à conduire. Si nous y parvenons et que nous prenons du temps au tour, tout ira pour le mieux. Nous serons dans la course."

Max Verstappen a expliqué les raisons pour lesquelles il a sollicité une réunion d’urgence au sein de l’équipe avant le Grand Prix du Japon, et assure qu’il n’a rien dirigé mais plutôt soulevé les problèmes : "Il s’agit de mettre en évidence les points sur lesquels je pense que nous pouvons nous améliorer."

"En fin de compte, je ne suis pas le spécialiste pour résoudre les problèmes. Je ne peux que dire ce que je ressens dans la voiture. Et en fin de compte, ce sont les autres qui doivent trouver les solutions. Et cela prend du temps."

Même si le Néerlandais a demandé une réunion d’urgence avant le Japon, il réfute avoir tapé du poing sur la table : "Non, je ne suis pas comme ça d’habitude, sauf si quelqu’un m’énerve vraiment. Je ne pense pas que ce soit nécessaire non plus. Il s’agit simplement de nommer les choses de manière constructive et de travailler avec cela."