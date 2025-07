Comment la FIA va limiter les arrangements entre les équipes de F1 en 2026

La FIA travaille sur des modifications du règlement de la Formule 1 pour 2026 visant à séparer davantage les équipes A/B afin d’empêcher les escouades de tirer profit de leur collaboration, ont révélé nos confrères britanniques de The Race.

La question des concurrents qui tirent profit d’une alliance avec un rival, ou même d’une équipe sœur comme Red Bull et Racing Bulls, a été soulevée à de nombreuses reprises au fil des ans. Plus récemment, c’est le PDG de McLaren, Zak Brown, qui a dénoncé cela.

"Aucun autre sport, à ma connaissance, n’autorise la copropriété de deux équipes qui s’affrontent" a déclaré Brown l’an dernier. "Je pense donc que le sport, à l’ère du plafond budgétaire, est passé à une situation où nous essayons d’avoir dix équipes indépendantes d’un point de vue sportif, politique et technique."

"Je pense qu’ils respectent les règles. J’ai un problème avec les règles, et je pense que la FIA doit s’en occuper. Je pense que nous allons découvrir, si l’intention du plafond dans tous les sports est d’avoir un peloton nivelé, que la façon dont les règles sont actuellement écrites n’est pas la même pour tout le monde et qu’il y a des poches d’équipes."

"De même, la situation des équipes A/B ne permet pas d’avoir des règles du jeu équitables. Je pense donc que nous devons maintenant nous pencher sur la question et que la FIA doit le faire par le biais des règles."

The Race a révélé que le règlement 2026, qui s’adaptera à de nombreux changements techniques et apportera aussi quelques évolutions sportives, se penchera sur la séparation des équipes au niveau technique, mais aussi sur le plan opérationnel.

"Nous nous efforçons de clarifier davantage le fonctionnement des équipes, appelons-les équipes A et B, en mettant en place des dispositions qui empêchent ceux qui ont une relation étroite de s’entraider ou de collaborer" a déclaré le directeur de la monoplace de la FIA, Nikolas Tombazis, à The Race.

"Nous prenons des dispositions dans le domaine des technologies informatiques pour nous assurer que les systèmes soient séparés, de sorte qu’ils ne puissent pas partager des conceptions ou quoi que ce soit d’autre. Il y aura également une séparation physique et des détails sur les dispositions à respecter."

Des garde-fous existent déjà pour éviter le partage de propriété intellectuelle, ce qui avait été mis en avant en 2020 avec l’affaire des Racing Point appelées Mercedes roses, alors que les deux équipes utilisaient la même soufflerie. Tombazis confirme que ces dispositifs vont être renforcés.

"Il y a déjà beaucoup de dispositions, mais il s’agit d’un ensemble très compliqué de conditions que les équipes doivent satisfaire. Au fil des ans, nous avons été impliqués à plusieurs reprises dans diverses situations, et nous avons souvent dû apporter des clarifications ou des réponses."

"Nous essayons de formaliser certaines de ces choses dans une structure réglementaire, afin que les équipes ne puissent pas jouer à des jeux différents. Nous voulons aussi que les équipes qui n’ont pas d’affiliation aient la certitude que les équipes clés qui ont une relation quelconque ne bénéficient pas d’un avantage déloyal."

Mais l’objectif n’est pas non plus de séparer entièrement les équipes, car le modèle économique de Haas, par exemple, dépend de sa relation avec Ferrari : "L’objectif de tout cela a été de permettre l’adoption de modèles commerciaux différents, comme celui de Haas."

"Cela permet de réaliser des gains et des économies sur le plan commercial et d’avoir un meilleur modèle financier, mais sans donner d’incitation à la performance pour que cela se produise. Si une équipe est plus autonome et qu’elle entretient des relations commerciales, nous ne voulons pas que cela dicte ce qui se passe sur la piste."