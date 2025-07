De bonne dernière au top 3 : comment Sauber F1 a progressé sur les arrêts

Sauber a discrètement amélioré ses performances aux arrêts au stand en 2025, effaçant ainsi les graves difficultés de l’an dernier pour devenir l’une des équipes les plus rapides de la Formule 1 dans ce domaine.

Plus tôt cette saison, l’écurie suisse occupait même la troisième place du classement officiel des arrêts au stand les plus rapides, derrière Ferrari et McLaren. Un rare contretemps à Silverstone – un blocage de l’avant gauche retardant Nico Hülkenberg de 4,6 secondes – ne l’a pas empêché de décrocher son tout premier podium en F1.

"Cela a dû être un moment un peu stressant," a déclaré le directeur de l’équipe, Jonathan Wheatley. "Nos gars ont été solides toute l’année."

C’est un énorme bond en avant par rapport à 2024, où une refonte hivernale des moyeux de roues avait entraîné des pannes répétées et retardé la résolution de la situation.

"Nous disposons désormais d’un équipement stable," a déclaré le directeur sportif Iñaki Rueda, un ancien de Ferrari récemment recruté par Mattia Binotto et chargé spécialement de faire progresser les arrêts aux stands cette année.

"C’est là que nous avions des difficultés en début de saison dernière. Mais la situation s’est améliorée au fil de l’année. Cela nous a permis d’élaborer un bon plan d’entraînement pour les arrêts au stand cet hiver. Les gars ont travaillé dur."

Tellement, d’ailleurs, que Sauber a enregistré les arrêts au stand les plus rapides au classement général à Miami et à Barcelone.

"Le temps d’arrêt est de plus en plus court," sourit Rueda. "Mais les arrêts très rapides ne sont pas du tout notre objectif. Il s’agit simplement d’être constant et d’éviter les arrêts lents."

"Si nous y parvenons, les arrêts rapides viendront naturellement."

Rueda a également félicité Wheatley – l’ancien directeur sportif de Red Bull, connu depuis longtemps pour son expertise des arrêts aux stands – pour avoir discrètement amélioré les processus à Hinwil.

"La tendance concernant les arrêts au stand était déjà positive avant l’arrivée de Jonathan," dit Rueda. "Mais bien sûr, son expertise nous aide à améliorer encore les processus."

"Ce n’est pas quelque chose qui peut être mis en œuvre immédiatement. Jonathan sait également que ce qui fonctionne pour l’équipe A ne fonctionne pas forcément pour l’équipe B."

"Nous devons donc réfléchir à la manière d’adapter et d’utiliser son expérience pour notre équipe."