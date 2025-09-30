Avec son test en IndyCar, Schumacher veut retrouver ce qui ’le passionne’

Mick Schumacher affirme que son prochain test en IndyCar vise à raviver sa véritable passion pour les courses de monoplace, alors que les opportunités en Formule 1 continuent de lui échapper. Il va piloter une IR20 de Rahal Letterman Lanigan à Indianapolis le 13 octobre, après avoir manqué un siège Cadillac F1 pour 2026.

S’exprimant lors de la manche du WEC à Fuji, Schumacher a admis que les voitures d’endurance lui plaisent, mais qu’elles n’avaient toujours été qu’une solution provisoire.

"J’ai toujours voulu piloter des monoplaces" a-t-il déclaré à formel1.de. "Les voitures de sport étaient amusantes, mais ce sont les monoplaces qui me passionnent et que j’aime. J’ai hâte de m’y remettre."

Jusqu’à présent, Schumacher avait résisté à l’idée de courir aux États-Unis, s’accrochant à son rêve de Formule 1. Mais avec une nouvelle porte fermée en F1, il considère désormais l’IndyCar comme "une excellente option".

"L’IndyCar compte d’excellents pilotes, et les courses sont très divertissantes, avec beaucoup de duels. De plus, il y a beaucoup de pilotes contre lesquels j’ai déjà couru dans les séries juniors. Ça va être intéressant."

Pour l’instant, cependant, il se concentre uniquement sur les essais : "Je veux essayer différentes catégories. Je pense que ce sera très différent de la catégorie Hypercar du WEC, mais aussi différent de la Formule 1. Je suis encore assez jeune."