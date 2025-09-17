Comment Aston Martin F1 a intégré ’les esprits brillants’ de Newey et Cardile à son processus

Aston Martin F1 se prépare à la révolution technique de 2026 en ayant fait sa propre révolution en interne. Arrivée de Honda, arrivée d’Adrian Newey, et récemment arrivée d’Enrico Cardile : l’équipe a totalement changé, en plus d’une nouvelle usine qui lui apporte des moyens différents, et la préparation à la saison prochaine bat son plein.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires techniques Aramco, Honda et Valvoline afin de nous préparer au mieux pour la saison prochaine" assure Andy Cowell, le directeur de l’équipe, qui détaille comment l’équipe travaille avec Adrian Newey en tant que superviseur technique.

"Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire au quotidien pour que les performances de l’AMR26 soient les meilleures possibles, mais aussi sur la manière dont nous pouvons continuer à améliorer tout ce dont nous disposons."

"Que ce soit en optimisant les outils de pointe dont nous disposons, en formant notre personnel afin qu’il puisse tirer le meilleur parti de ces nouveaux outils ou en perfectionnant les méthodes d’ingénierie que nous utilisons."

Enrico Cardile a récemment rejoint l’équipe en tant que directeur technique, et Cowell salue sa nouvelle recrue : "Enrico est une personne formidable qui possède une grande expérience de la Formule 1, tant en termes de méthodes organisationnelles que de connaissances techniques."

"Il n’est pas avec nous depuis longtemps, mais l’équipe peut déjà ressentir son expérience grâce à l’impact qu’il a eu dès son arrivée, et je suis impatient de voir comment cela va évoluer à mesure qu’il s’intègre pleinement et apprend à connaître tout le monde."

"Sur le plan personnel, je trouve extrêmement stimulant de pouvoir travailler avec Enrico, Adrian et tous les autres esprits brillants qui composent notre équipe, alors que nous nous efforçons de hisser Aston Martin Aramco en tête du classement de la Formule 1."