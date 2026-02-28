L’IndyCar peut-elle vraiment mener Mick Schumacher à un retour vers la F1 ?

Ralf Schumacher n’a pas changé d’avis. L’ancien pilote de Formule 1 a réaffirmé ses doutes concernant le choix de carrière de son neveu Mick Schumacher, désormais engagé en IndyCar, estimant que ce virage américain compromet définitivement tout espoir de retour en Formule 1.

S’exprimant lors d’une conférence de presse de pré-saison organisée par Sky Deutschland, Ralf Schumacher a mis en question le rapport entre les bénéfices sportifs et les risques liés à ce nouveau programme, en particulier à cause de la présence des ovales dans le championnat américain.

"Il y a des courses fantastiques aux États-Unis, mais c’est complètement différent de ce que nous avons ici en Europe," a-t-il expliqué. "Avec tout le respect que je dois, pour moi la question est celle du rapport bénéfice-risque."

L’Allemand a notamment insisté sur la dangerosité spécifique des courses sur ovale, disputées à des vitesses extrêmement élevées.

"Il n’y a pas besoin d’être un génie pour se rendre compte que courir sur un ovale, à des vitesses moyennes de 360 km/h, est un peu plus dangereux qu’une course normale de Formule 1. C’est pour cela que j’ai toujours dit que je ne comprenais pas ce choix et que je le trouvais inutile. Mais il est assez âgé, et il doit savoir ce qu’il fait."

Âgé de 26 ans, Mick Schumacher a lui-même reconnu que son adaptation à l’IndyCar demanderait du temps, à l’approche du coup d’envoi de la saison 2026, prévu début mars. L’ancien pilote Haas admet être encore en phase d’apprentissage, tant sur la voiture que sur les circuits, lui qui dispose d’une expérience très limitée des ovales.

"J’aurai probablement besoin d’un peu plus de temps," a-t-il confié, conscient des défis que représente ce changement de discipline.

Si Mick Schumacher présente l’IndyCar comme une éventuelle passerelle vers un retour en Formule 1, Ralf Schumacher se montre nettement plus pessimiste sur cette hypothèse.

"Il est clair que la porte est fermée," a-t-il tranché. "Ce choix l’a certainement refermée, mais elle l’était déjà avant, après une si longue absence. De nouveaux talents apparaissent sans cesse."

L’ancien pilote Williams et Toyota estime que la Formule 1 ne laisse aucune place à la patience ni au développement progressif.

"Vous arrivez et vous devez performer immédiatement. Parce que la Formule 1 est réservée uniquement aux meilleurs pilotes," a-t-il déclaré, en référence au passage de Mick chez Haas, où il faisait équipe avec Kevin Magnussen.

Au-delà du cas personnel de son neveu, Ralf Schumacher a dressé un constat sévère de l’état du sport automobile allemand dans son ensemble.

"Le sport automobile allemand s’est autodétruit," a-t-il regretté. "Cela a commencé avec la protection de la nature et l’interdiction de continuer à exploiter des circuits de karting."

Selon lui, sans réforme structurelle profonde, l’Allemagne pourrait ne plus produire de pilotes de Formule 1 à l’avenir.

"Nous n’aurons plus aucun pilote de Formule 1 dans un futur prévisible, à moins qu’ils n’aient beaucoup d’argent et qu’ils parviennent à courir en karting en Italie. C’est la seule manière de se mesurer directement aux meilleurs."