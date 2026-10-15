Pourquoi Red Bull a-t-elle prolongé Mekies : un leadership et une cohésion retrouvés

La prolongation du contrat de Laurent Mekies jusqu’en 2031 ne récompense pas uniquement les récents succès de Red Bull en Formule 1. Elle confirme également la volonté des dirigeants de l’écurie autrichienne de construire une nouvelle organisation après le départ de Christian Horner. Alors que Max Verstappen vient d’enchaîner deux victoires en Malaisie et à Singapour, Oliver Mintzlaff a détaillé les qualités qui ont convaincu les actionnaires de miser durablement sur le Français, tout en expliquant pourquoi Red Bull souhaitait abandonner un modèle dans lequel une seule personne concentrait l’essentiel des responsabilités.

Comme annoncé hier soir, Laurent Mekies a obtenu une prolongation de contrat à long terme qui le lie désormais à Red Bull jusqu’à la fin de l’année 2031.

Cette décision intervient dans une période particulièrement positive pour l’écurie de Milton Keynes, qui a retrouvé le chemin de la victoire grâce à Max Verstappen. Le Néerlandais vient de remporter successivement les Grands Prix de Malaisie et de Singapour, confirmant les progrès réalisés par Red Bull après une période plus compliquée.

C’est dans ce contexte que Mark Mateschitz, actionnaire de Red Bull, a annoncé la prolongation de Mekies lors d’une réunion de bilan organisée au siège de l’équipe, à Milton Keynes.

Une décision présentée comme un engagement à long terme envers le dirigeant français et sa manière de conduire l’écurie.

"Cette prolongation reflète notre confiance dans son leadership et notre conviction commune concernant la vision à long terme de l’équipe," a déclaré Mateschitz.

Mais au-delà des résultats sportifs, les dirigeants de Red Bull insistent sur les changements apportés au fonctionnement interne de l’organisation depuis l’arrivée de Mekies à sa tête.

Oliver Mintzlaff, l’un des principaux responsables de Red Bull, avait déjà exprimé son admiration pour le travail de Mekies lors du Grand Prix de Singapour, avant même que sa prolongation ne soit rendue publique.

Interrogé par Sky Deutschland, il a expliqué que les dirigeants connaissaient déjà les qualités du Français grâce à son passage chez Racing Bulls.

"Nous savions, bien sûr, qu’il avait fait un excellent travail chez Racing Bulls, qu’il était un bon dirigeant."

Pour Mintzlaff, Mekies possède également un atout essentiel pour diriger une écurie moderne de Formule 1 : une compréhension approfondie des enjeux techniques.

"Il possède incontestablement les connaissances nécessaires de ce côté, il ne peut pas se faire mener en bateau et peut voir un projet qui ne tiendrait pas la route."

"La capacité d’un directeur d’écurie à comprendre les besoins de ses ingénieurs tout en assurant la cohésion des différents départements représente un avantage important."

Mais Mintzlaff estime que la contribution de Mekies dépasse largement ses seules connaissances techniques.

L’un des principaux objectifs de Red Bull après le départ de Christian Horner était de reconstruire une organisation soudée.

Le Britannique avait dirigé l’écurie pendant plus de vingt ans, occupant une place centrale dans son fonctionnement et dans les décisions prises à différents niveaux.

Son départ avait donc marqué une transition majeure pour l’ensemble de l’équipe.

Selon Mintzlaff, Mekies a notamment su répondre à la nécessité de rassembler les collaborateurs autour d’un projet commun.

"C’est quelqu’un qui sait donner aux autres les moyens d’agir, qui sait diriger les personnes et les rassembler derrière lui."

Cette capacité à fédérer les équipes était particulièrement importante aux yeux des actionnaires après le changement de direction.

"Il était important pour nous, une fois le changement effectué, de redevenir une équipe soudée."

Mintzlaff a également expliqué que le changement de direction répondait à une réflexion plus large sur la structure de Red Bull Racing.

Sous Christian Horner, de nombreuses responsabilités étaient concentrées entre les mains d’un seul dirigeant, aussi bien sur le plan sportif que dans la gestion commerciale de l’écurie. Un modèle dont les responsables de Red Bull souhaitaient désormais s’éloigner. La croissance continue de la Formule 1, tant sur le plan économique qu’organisationnel, rend en effet les missions de direction de plus en plus complexes.

Pour Mintzlaff, il n’était plus souhaitable qu’une seule personne supervise pratiquement tous les aspects de l’activité.

"La Formule 1 devient de plus en plus importante. Nous n’aimions pas vraiment l’idée qu’une seule personne soit responsable de tout, aussi bien du domaine commercial que du domaine sportif."