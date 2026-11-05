Antonelli : Ma préparation pour 2027 débute maintenant

Kimi Antonelli arrive à Interlagos sans la pression qu’il avait sur les épaules depuis de nombreuses semaines, puisqu’il a remporté le titre mondial le week-end dernier. Le pilote Mercedes F1 ne veut pas pour autant se laisser aller et assure qu’il est pleinement concentré pour maximiser ses chances de victoire ce week-end, tout en expliquant qu’il a reçu énormément de messages et de soutien.

Il a notamment eu une vidéo de Sebastian Vettel, qui a été diffusée par la Formule 1, mais aussi de nombreux messages de félicitations, et il est heureux d’avoir aussi reçu le soutien de ses pairs, les champions Lewis Hamilton, Lando Norris et Max Verstappen, ainsi que de son équipier George Russell.

"Ca a été deux journées incroyables, mais je n’ai pas eu assez de temps pour réaliser et digérer ce qui s’est passé. Je suis heureux, c’est toujours irréel, mais on est de retour au travail, et l’objectif est de gagner et de finir sur une bonne note" a déclaré Antonelli.

"J’ai reçu tellement de jolis messages, du soutien, j’ai eu des vidéos de ma ville natale qui faisait la fête, le soutien est incroyable et c’est difficile de choisir un seul moment ou une seule action qui m’a impressionnée."

"Le message que j’ai eu de Seb était vraiment beau, très profond avec beaucoup de sens derrière, et aussi beaucoup de conseils pour le futur. Donc c’était génial. Et j’en ai eu beaucoup de la part des autres pilotes, Max, Lewis, George, Lando qui a été très gentil avec moi, c’était beau de voir autant de soutien."

Interrogé sur ce qu’il ressent après l’obtention de son premier titre mondial, le jeune Italien admet qu’il n’a pas eu le temps de se poser pour vraiment réaliser ce qu’il a réussi.

"Je n’ai pas encore réalisé, mais c’est ce sentiment de victoire, le fait de réussir mon rêve d’enfance, une chose que j’ai voulue depuis longtemps. Mais en même temps, c’est très excitant pour l’avenir, car c’est un bel accomplissement, mais un point d’où partir et recommencer à zéro."

"Je ne suis plus l’outsider maintenant"

Questionné sur l’image qu’il aura dans le peloton maintenant qu’il est devenu champion, il reconnait qu’il s’attend à changer de catégorie aux yeux de ses rivaux, et il pense que la fin de saison sera plus intense.

"Si j’étais l’outsider avant, je ne le suis plus maintenant. Mais je suis heureux d’être dans cette position, et maintenant je peux profiter de la fin de saison sans m’inquiéter du championnat. Je vais m’attendre à différents niveaux d’agressivité envers moi car personne n’a quoi que ce soit à perdre. Et je veux finir sur une bonne note car ma préparation pour 2027 débute maintenant."

Bien que ses performances lui aient permis de dominer la saison, la situation était différente l’année dernière, lorsqu’il a débuté en Formule 1 à l’âge de 18 ans. Malgré plusieurs courses solides, une grande partie de sa première saison s’était avérée difficile.

"En y repensant, je suis vraiment content que l’équipe ait traversé tous ces moments difficiles parce que je pense qu’ils m’ont forgé. Ils m’ont fait grandir beaucoup plus vite. Ils m’ont fait mûrir beaucoup plus vite. Et j’ai aussi pu faire l’expérience de toutes sortes de situations cette année-là, les hauts et les bas."

"Il y a eu de bons moments la saison dernière, et bien sûr, une longue période difficile. Mais, vous savez, même si c’était très dur à l’époque, et je ne vais pas mentir, je me suis posé des questions encore et encore la saison dernière durant cette période."

Antonelli a remplacé le septuple champion du monde Lewis Hamilton chez Mercedes et a désormais apporté à l’équipe son premier titre des pilotes depuis 2020, et il ne manque pas de superlatifs au sujet de son titre mondial.

"Je serai toujours reconnaissant envers Mercedes, envers toutes les personnes impliquées dans ce projet qui a débuté en 2018. Et aussi, le fait qu’ils me placent directement dans la voiture Mercedes l’année dernière était un gros pari."

"Aller directement chez Mercedes, oui, c’était difficile parce que j’étais beaucoup plus sous le feu des projecteurs. Et cela m’a poussé à essayer d’apprendre encore plus vite. Mais d’un autre côté, réussir à surmonter ce moment est ce qui m’a vraiment forgé."

"Quand vous savez que vous bénéficiez toujours du même soutien, que l’avis des gens n’a même pas changé en traversant cette période difficile, c’est ce qui m’a aussi aidé à surmonter cela, parce que je savais que même si je ne performais pas au niveau où j’aurais dû ou à la hauteur des attentes, j’avais toujours le soutien total de l’équipe."

"Et cela m’a fait réaliser que je pouvais compter sur eux tous et qu’ils seraient toujours derrière moi pour m’aider en toute occasion. Cela m’a donc aussi aidé à surmonter cette période et m’a également donné confiance."

Un grand moment d’émotion sur le podium

L’Italien a souligné que traverser une période difficile en 2025 l’avait aidé à s’améliorer, ce qui s’est finalement avéré important cette année : "Je pense aussi que cette année, ce qui m’a vraiment aidé, c’est que l’équipe m’a accepté tel que je suis."

"Et cela m’a permis d’être moi-même au sein de l’équipe, m’a permis de m’amuser, bien sûr, aux bons moments et au bon moment. Mais tout cela m’a massivement aidé à m’installer ensuite dans la voiture, à être concentré et à faire le meilleur travail possible."

L’Italien est aussi revenu sur la séquence du podium au Mexique qui a vu Lewis Hamilton et Max Verstappen le porter en triomphe, il a expliqué pourquoi cela l’a autant ému.

"Ce moment sur le podium est l’un de ces souvenirs qui resteront gravés à jamais. Tout d’abord, de voir autant de respect et d’appréciation de la part de deux pilotes qui ont marqué l’histoire de ce sport... et qui continuent de le faire puisqu’ils concourent toujours au plus haut niveau."

"Ce qu’ils ont fait, me soulever sur le podium, est un moment pour lequel je serai toujours reconnaissant. C’était aussi inattendu pour moi, et j’étais tellement heureux, et j’ai été vraiment ému aussi. Cette photo, je vais la encadrer et la mettre au mur parce que c’est un souvenir tellement spécial et un moment tellement spécial."

Une visite à la famille de son idole Senna

Avant de commencer son week-end à Interlagos, Antonelli s’est rendu sur la tombe d’Ayrton Senna, son idole, dont il porte le n°12 de ses débuts avec Lotus. Mais aussi et surtout, il a pu rendre visite à la famille de Senna et voir une grande partie de la collection du Brésilien.

Antonelli a confié que cette expérience avait été encore plus riche en émotions qu’il ne l’avait imaginé.

"J’étais vraiment très ému. C’était une journée très, très spéciale, une journée dont je me souviendrai toujours. C’est pourquoi je resterai à jamais reconnaissant envers la famille Senna de m’avoir permis de vivre cela, et même de m’asseoir dans la voiture ; c’était un moment vraiment unique."

"C’était une journée incroyable. En fait, je ne voulais pas partir. J’ai essayé de rester le plus longtemps possible, car c’était une expérience tellement formidable. La famille Senna a eu la grande gentillesse de me montrer les lieux où Ayrton passait la majeure partie de son temps. C’était assez fou à imaginer."

"Sur place, je me suis dit : ’Waouh, Ayrton était vraiment là. Il passait du temps dans sa chambre’. C’était très émouvant ; une journée vraiment, vraiment spéciale."