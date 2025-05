Hülkenberg a ’l’esprit ouvert’ et ’de nombreuses idées’ pour la stratégie à Monaco

Nico Hülkenberg est heureux de pouvoir piloter à domicile ce week-end. Le pilote Sauber F1 vit à Monaco et il a simplement à sortir du circuit par le tunnel pour rejoindre son domicile, ce qui rend son week-end plus facile.

"C’est simple en termes de logistique, on ne pense pas à ça, je passe juste par le tunnel puisque je viens de l’autre côté, c’est pratique. C’est un bon feeling de rester à la maison et d’aller travailler, je l’ai fait plusieurs fois mais c’est toujours spécial" a déclaré Hülkenberg.

L’équipe suisse doit réussir à exploiter les performances possiblement bonnes de sa monoplace : "On doit travailler pour cela, faire ce qu’il faut. C’est un circuit lent, ce qui a semblé convenir à notre voiture. Tout reste à jouer, c’est Monaco, les deux arrêts obligatoires vont apporter une nouvelle dynamique, on verra comment ça se passe."

Le pilote allemand donne les clés pour les pilotes s’ils souhaitent éviter les erreurs dans les rues sinueuses : "Il faut de la confiance plus que tout le reste, vous avez besoin d’être à l’aise dans la voiture, la maîtriser, et pouvoir attaquer pour être proche des murs sans en faire trop."

"Et séance après séance, vous développez votre confiance et vous rapprochez de la limite. En qualifs, vous devez mettre un tour bout à bout mais ce n’est jamais facile à Monaco. Mais c’est un circuit iconique et c’est l’un de mes préférés."

Hülkenberg pense que les deux arrêts obligatoires pourraient être une clé pour tenter un gros coup stratégique. Pourrait-on voir des arrêts successifs en début de course ou lors d’une neutralisation ? Il confirme en tout cas que les options sont nombreuses.

"Il y a de nombreuses idées pour cela, certaines sont plus évidentes que d’autres et personne n’en aura l’exclusivité ! Cela dépend de votre place au départ, de la dynamique du premier tour, et ça amène de l’imprévisibilité, donc on y va avec l’esprit ouvert."