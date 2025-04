Claire Williams signe un petit retour chez Williams F1

Claire Williams, l’ancienne directrice adjointe de l’écurie Williams F1, a décroché un nouveau poste proche de l’équipe de Grove et signe un "petit" retour inattendu dans le sport.

Avec l’appui de James Vowles, le directeur actuel, qui tient en haute estime le fondateur Sir Frank Williams et sa famille, Claire va pouvoir revenir de temps en temps dans les paddocks grâce à un rôle d’ambassadrice auprès de la banque espagnole Santander, un sponsor de l’écurie amené par Carlos Sainz.

Pour cella qui a dirigé Williams de 2013 à 2020, reprenant le flambeau de son père, c’est évidemment une nouvelle qui lui fait chaud au cœur.

"Ravie de rejoindre Santander en tant qu’ambassadrice de la F1."

"C’est incroyable de participer à cette aventure exceptionnelle avec leur équipe de direction ; nous avons discuté de performance, de résilience et de ce qu’il faut vraiment pour diriger sous pression."

"Un grand merci à Mike Regnier [directeur général de Santander UK] et à toute l’équipe pour leur accueil chaleureux, ainsi qu’à Jennie Gow [présentatrice F1] pour cette excellente conversation."

"J’ai hâte de voir ce qui nous attend et de retrouver de temps en temps mon ancienne équipe."

Claire Williams était restée liée à la F1 grâce à un rôle de consultante dans Drive to Survive, la série de Netflix sur la F1 où elle intervient de temps en temps au gré des épisodes.

"Faire partie de Drive to Survive m’a permis de maintenir un lien, mais avec une certaine distance."

"Mon passage en F1 est terminé. Je dirigeais Williams – c’était ma famille et l’écurie de mon père. Cette époque est révolue."

"Je suis de celles qui croient aux nouveaux départs. On ne me demandera jamais de retourner chez Williams et on ne me proposera certainement pas un autre poste dans ce sport, car je suis une Williams, donc ce serait étrange."

"Le rôle de Drive to Survive me permet de renouer avec un sport que j’aime et d’en parler."

"La F1 me manque encore chaque jour."

"Pour tous ceux qui travaillent dans ce sport ou qui le aiment, nous l’aimons tous pour une raison. Il y a quelque chose d’extraordinairement magique dans ce sport, et cette passion ne s’éteint jamais."

"Alors, bien sûr, elle me manque chaque jour, mais pour moi, la vie ne se résume plus à la F1."

"Je peux combiner ma vie avec d’autres opportunités passionnantes."