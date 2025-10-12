Christian Horner doit-il être ’l’objectif principal’ de Ferrari ?

Selon l’ancien pilote de F1 et commissaire de la FIA Johnny Herbert, Ferrari doit faire de Christian Horner sa priorité. Il estime que l’écurie italienne manque d’un véritable leader pour retrouver le sommet de la Formule 1.

Herbert pense que Ferrari aurait dû insister davantage pour recruter Adrian Newey, parti chez Aston Martin, et ne doit pas répéter cette erreur avec Horner. Ce dernier a été écarté de son poste de directeur de Red Bull après le Grand Prix de Grande-Bretagne, dans le cadre d’un accord estimé à 100 millions de dollars.

Des rumeurs circulent sur sa future destination, mais il paie aussi son image peu reluisante, plombée par une gestion de Red Bull qui a laissé l’équipe dans un état un peu complexe, et une affaire de harcèlement récemment résolue qui le rend quelque peu infréquentable.

"Comme pour tout, il faut être capable d’attirer les bonnes personnes pour avoir une chance d’avoir la voiture la plus rapide" a déclaré Herbert. "Je suis sûr qu’il y a eu une tentative pour faire venir Adrian Newey, et il aurait peut-être fallu pousser davantage pour que cela se concrétise."

"J’aime beaucoup Fred Vasseur, mais il faut peut-être quelqu’un qui a déjà réussi à créer une formule gagnante. Et cela pointe potentiellement vers Christian Horner. Leur objectif principal doit être Christian. L’équipe a tous les ingrédients nécessaires. Ils n’ont simplement pas réussi à les assembler correctement."

"Ils ont les pilotes, donc il n’y a pas de débat de ce côté-là. Ils ont probablement surmonté bon nombre des erreurs qu’ils faisaient avant : les erreurs aux stands, les erreurs de stratégie. Mais la vitesse brute pure de la voiture n’est pas là."

"Donc, il faut quelqu’un, mais ils n’ont toujours pas réussi à attirer les bonnes personnes capables de produire une voiture performante. Adrian a quitté McLaren pour aller chez Red Bull, où Christian lui a donné la liberté nécessaire. Il a créé un environnement dans lequel Newey pouvait respirer et s’épanouir."

"Une fois qu’Adrian peut respirer librement et sereinement, on tire le meilleur de lui. Et c’est ce que Ferrari n’a pas encore réussi à faire. Ils n’ont pas cette personne unique, ce leader. Il faut une direction capable d’attirer la bonne personne et de lui donner ensuite la liberté de faire ce qu’elle veut."

Un changement de directeur chez Ferrari semble peu probable dans un avenir proche, étant donné que Vasseur, vient de signer un nouveau contrat pluriannuel cet été. Cependant, Herbert craint que Vasseur ne se retrouve en position de faiblesse si Ferrari prend un mauvais départ en 2026.

"Je sais que Fred a récemment signé un nouveau contrat, mais si la saison prochaine commence vraiment mal et que l’équipe se retrouve dans la même situation que ces deux dernières années, il faudra alors prendre des mesures."