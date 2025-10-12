Antonelli a appris une leçon à Singapour en pilotant ’comme un animal’

Andrea Kimi Antonelli était frustré après la qualification du Grand Prix de Singapour, car il pense avoir raté la première ligne aux côtés de son équipier George Russell. Le pilote Mercedes F1 estime avoir été trop enthousiaste au volant.

Le directeur de l’ingénierie en piste, Andrew Shovlin, a révélé qu’Antonelli s’en voulait beaucoup après sa performance en Q3, et a expliqué pourquoi le pilote de 19 ans n’avait pas pu rejoindre Russell en première ligne.

"Kimi était un peu frustré après les qualifications" a déclaré Shovlin. "D’après ses propres mots, il a dit piloté ’comme un animal’. Il voyait bien que la voiture avait un grand potentiel. Il s’en était senti très confiant tout au long du week-end, et en Q3, il faut toujours hausser un peu le niveau si on veut décrocher la pole."

"Ce qui a été délicat, c’est que Kimi devenait un peu trop enthousiaste avec l’accélérateur, essayant de passer un peu trop vite, et il a commencé à avoir des dérobades, ce qui a mis les pneus en température."

"Plus les pneus chauffent, moins il y a d’adhérence. Tous les pilotes ont déjà fait ça de nombreuses fois en Q3, quand ils tentent de faire un gros tour. C’est une leçon utile à retenir, mais pour nous, ce n’est pas vraiment ce qui s’est passé en Q3 qui compte."

Louant la performance d’Antonelli en course, qu’il a terminée cinquième, Shovlin a ajouté : "Il faut retenir tous les aspects positifs qu’on a vus tout au long des séances d’essais. Ce rythme rapide en début de qualifications était extrêmement encourageant, sans parler de son rythme en course, qui était parfaitement au niveau."

Le seul point négatif du Grand Prix pour Antonelli a été son départ depuis la grille, où il a été dépassé par la McLaren de Lando Norris et la Ferrari de Charles Leclerc dans la ligne droite menant au virage 1.

"Quand on est à l’intérieur, c’est une zone avec moins d’adhérence, et si on compare le départ de Kimi à celui des autres, en réalité, ce n’était pas si mauvais. Mais en ce qui concerne ce qu’il a fait, il était un peu sous-engagé au départ. Cela signifie que le moteur ne délivrait pas autant de couple aux roues arrière qu’on le souhaitait."

« Ensuite, il a essayé de corriger ça, et il est allé un peu trop vers l’autre extrême, en étant presque sur-engagé. Cela explique pourquoi son envol initial n’était pas parfait. Mais en plus de cela, étant placé à l’intérieur, il y avait moins d’adhérence."

"Donc, en arrivant au virage 1, l’une des places qu’il a perdues l’a été simplement à cause du manque d’adhérence sur ce côté-là. Un peu de prudence, mais c’est évidemment très positif qu’il ait pu regagner les places face à la Ferrari."