Ferrari a-t-elle trop ’peur d’échouer’ avant la saison 2026 ?

Jenson Button pense que Ferrari peine à avancer à cause d’une peur de l’échec ressentie dans toute l’équipe, car la direction du team au-dessus de Fred Vasseur fait peser la menace d’une possibilité de se faire licencier si les choses n’avancent pas bien.

Le champion du monde 2009 pense que la saison 2026 sera un grand test, mais aussi une très grande opportunité pour toutes les équipes, et qu’il faudra s’accrocher jusqu’au bout pour progresser, quelle que soit la situation en début de saison.

"Il ne faut pas avoir peur d’échouer" a déclaré Button à Sky F1. "Et c’est ce que l’on ressent chez Ferrari. Je pense que tout le monde a l’impression qu’il est facile de se faire mettre à la porte, et ce n’est pas une sensation agréable. Il faut de la constance dans toute l’équipe. Cela donne de la confiance à tout le monde, y compris aux pilotes."

"Donc j’espère que ce ne sera pas le cas l’année prochaine. J’espère qu’ils iront jusqu’au bout de la saison ensemble, car il va y avoir énormément de changements pour la première course, mais aussi pour la 24e course de l’année prochaine."

"Beaucoup de choses vont évoluer tout au long de la saison. C’est une équipe formidable, et je pense qu’elle est très bien dirigée, et on ne peut pas rêver d’un meilleur duo de pilotes, non ?"

Le Britannique a également souligné que, dans une saison où McLaren a été la force dominante, Ferrari n’a pas non plus connu une année horrible. Troisième au classement du championnat des constructeurs, Ferrari reste solidement en lice pour conserver sa deuxième place.

"Ce n’a pas été la saison qu’ils espéraient. Évidemment, Lewis allant chez Ferrari s’attendait à de grandes choses en 2025, et en tant que pilote, on pense toujours pouvoir faire la différence. Mais dans ce sport, on affronte les meilleurs."

"Donc ce n’est pas la meilleure des saisons, mais elle n’a pas été horrible non plus. Ils n’ont tout simplement pas réussi à lutter de manière constante contre les McLaren, mais personne ne l’a fait. Le seul autre qui y est parvenu, à quelques occasions, c’est un seul individu, Max Verstappen."